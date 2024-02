Le donne libere di Del Core

Per la prossima fall winter lo stilista italo tedesco parte al concetto di insetto e lo trasforma in morbidi completi maschili con lunghe maniche-scialle e lunghi abiti di paillettes dalle superfici cangianti, a ricordare la silhouette della crisalide

È una donna forte, di carattere, libera da involucri e corazze, quella immaginata da Daniel Del Core per raccontare la prossima fall-winter del suo brand omonimo. “Abbiamo lavorato molto sulle forme del corpo - racconta lo stilista nel backstage della sfilata -. La vita è stretta e la parte inferiore rilassata”. Donne che in passerella sono avvolte da morbidi completi maschili con lunghe maniche-scialle e dalla testa coperta come un bozzolo, mentre la sera si fa preziosa con lunghi abiti di paillettes dalle superfici cangianti e angoli acuminati, a ricordare la silhouette della crisalide, prima protetta e poi liberata.

“Ho creato un gioco di sovrapposizioni che pian piano decadono come se fosse un bozzolo dal quale esce una creatura misteriosa - spiega lo stilista designer italo tedesco - con strati che poi rivelano la donna che c’è sotto”. Onnipresente il legame con la natura e il suo microcosmo, da sempre ossessione di Del Core: “Stavolta - dice - mi sono ispirato al concerto di insetto, e l’ho riprodotto nei tagli e nelle lavorazioni”. (di Federica Mochi)