Le metamorfosi di Dsquared2

Il giorno e la notte. Il glam e il grunge. Ruvido e raffinato. Poli opposti che si attraggono. Dean e Dan Caten, per raccontare l’autunno inverno 2024/2025 di Dsquared2 fanno sfilare 24 coppie di gemelli che indossano da un lato look pensati per il daywear e dall’altro per la sera. Uno show co-ed, con modelli che sulle note di Chemical Brothers, George Michael e Tears for Fears si muovono in total denim oppure tirati a lucido, fasciati in pelle e issati su tacchi a spillo.

“È una sfilata incentrata sui gemelli - spiegano gli stilisti nel backstage - riguarda la versione diurna e la versione notturna”. Lungo la passerella, completamente bianca e asettica, i modelli si avviano verso una macchina della trasformazione, entrano dentro e ne escono completamente cambiati. Dopo essere stati usati e indossati, tornano come nuovi.

“Vengono ‘glamificati’, lucidati, diventano chic, e la cosa è davvero ‘bizzarra’ - proseguono gli stilisti -. E’ molto divertente, ci sono dei riferimenti diretti perché siamo proprio noi. C’è chi ha usato i gemelli in passato ma erano identici. Noi invece non siamo le stesse persone ma abbiamo la stessa faccia, siamo due individui diversi ma con lo stesso volto”.

Eccola la metamorfosi tratteggiata da Dean e Dan: se il daywear è rappresentato dal denim, con jeans intinti di fango e neve, toppe e tessuti invecchiati, camicie a quadri già legate in vita o felpe con strappi e catene, maglie smanicate, per la sera tutto brilla e si illumina. Le linee sono sartoriali, come il gilet destrutturato, lo scollo profondo, il minidress e i gioielli in metallo con inserti di pietre colorate.

Ogni look esalta la trasformazione. Il caban maschile si trasforma in un elegantissimo smoking doppiopetto sartoriale mentre il parka imbottito in un anorak in ecocavallino. E ancora, i look femminili sono esaltati da scolli profondi o abiti ultra chic come quello in jersey di seta cut-out oppure i jeans che si trasformano in gonne lunghe fino a terra. Lato accessori, il concetto di doppio si espande anche a borse e calzature.

I borsoni in suede e le Gothic Belt Bag in maglia jacquard si contrappongono alle clutch con logo speculare D2 per uomo e donna, in raso e pelle con stampa pitone. Ai piedi, sneakers, anfibi e stivali in pelo, contrapposti a degli stivaletti lievemente rialzati per lui e décolleté con tacco alto per lei.

La metamorfosi di Dean e Dan Caten è totale e non risparmia il finale dello show: in passerella i due stilisti interpretano la versione maschile e femminile di loro stessi, che è stato il leitmotiv di tutto il show, abbracciandosi non a caso sulle note di ‘Change’ dei Tears for Fears. (di Federica Mochi)