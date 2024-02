L'eleganza digitale di Anteprima

"Il mondo è imprevedibile e cambia ogni giorno. Ci stiamo allontanando dalle certezze. Questo ha ispirato il concetto di "eleganza digitale", uno stile punk, audace, energico e allo stesso tempo intellettuale". Con queste parole Izumi Ogino, direttore creativo di Anteprima, racconta la collezione immaginata per il prossimo autunno-inverno, che ridefinisce i confini tra il reale e il digitale, celebrando l’innovazione, la creatività e l’eleganza in un mondo sempre più complesso e non convenzionale.

"In questa era digitale - sottolinea la stilista - credo ancora che la moda abbia il potere di influenzare le persone, i sentimenti, i pensieri e le azioni. Continuerò a creare la collezione per dare potere alle donne e per loro vite contemporanee". Artigianato e tecnologia si intrecciano nella nuova collezione, presentando due realtà distinte ma complementari, in una riflessione sul rapporto tra design e tecnologia. “L’incontro tra artigianato e tecnologia è qualcosa in cui credo da sempre ed è l’elemento chiave di Anteprima che si esprime da sempre nella nostra signature bag, la Wirebag - continua Ogino -. Materiale innovativo vs lavoro artigianale fatto a mano. Il contrasto tra il materiale Row Rough e il materiale scintillante Precious è sorprendente ed è qualcosa che amo di questa collezione”.

In passerella la grafica floreale in stile digitale e pixel suggerisce un'atmosfera surreale che diventa il fiore all'occhiello della stagione, le finiture si fanno liquide e lucide come la pellicola metallica, l’effetto specchio morbido, paillettes quadrate irregolari, traslucido argento lucido e la lucentezza acrilica. Un abito con spalle scolpite e orlo stretto è caratterizzato da una struttura in maglia con nylon metallizzato lucido da un lato e viscosa compatta dall'altro mentre il cappotto oversize in lana double face, abbraccia la silhouette. Il colore è protagonista e unisce la vivacità creativa dell'intelligenza artificiale con elementi più morbidi e ultraterreni: dai pastelli menta e cipria ai toni acquatici come glicine, ametista, magenta e giallo, fino a blu nero, grigio e khaki.