L’estate leggera di Emporio Armani

L’estate come state of mind. Parte da qui Giorgio Armani per raccontare la primavera-estate 2024 della sua Emporio Armani intitolata ‘Come una brezza’. E così in passerella ecco abiti leggerissimi e tessuti impalpabili che richiamano quella sensualità velata che punteggia tutta la collezione: gli abitini dai volumi morbidi e le giacche che sfiorano il busto, passando per crop top e gonne rasoterra.

La palette è un viaggio dal tramonto all’alba che va dai pastelli ai beige dorati, fino a tocchi di nero e argento, mentre il rosa, declinato in tutte le sue sfumature, è il protagonista assoluto. Per la sera tutto si fa prezioso: dalle cuffiette ai long dress, tutto brilla e tutto si accende. Nel parterre gli ospiti applaudono entusiasti, dalla modella Cara Delevingne agli attori Nicolas Maupas, Larsen Thompson e Nani, fino a Caterina De Angelis, attrice e figlia di Margherita Buy, nel cast della serie ‘Vita da Carlo’. (di Federica Mochi)