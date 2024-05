Lo stilista Mariotto nominato senatore Reale Accademia Papa Benedetto XV

Guillermo Mariotto sarà nominato domani senatore accademico della Reale Accademia Papa Benedetto XV. Al couturier e volto noto della tv sarà inoltre conferito da Sua altezza reale il principe Nicola Adekunle Talluto, capo della casa reale di Sant’Agata Gomoa Odumase, in Ghana, sovrano di Odo Oko, il titolo nobiliare di duca di Sant’Agata di Gomoa Odumase e Odo Oko. "Sono da sempre alla ricerca di una spiritualità – dichiara Guillermo Mariotto all'Adnkronos - che trova la sua energia vivificante nel lavoro quotidiano, tra la gente, nella curiosità e nell’umiltà di saper sempre accettare il confronto con l’altro. È ancora viva in me l’emozione provata nell’incontrare Sua Santità il Papa Emerito Benedetto XVI, per il quale creai i paramenti sacri in occasione delle celebrazioni per l’ottavo centenario della Conversione di San Francesco".

"Sono onorato di ricevere titoli così importanti conferitimi dalla prestigiosa Accademia Papa Benedetto XV, che ha come obiettivo principe proprio la promozione della solidarietà tra i popoli della terra -aggiunge Mariotto - soprattutto nel complicato momento storico che stiamo vivendo, così come affermare il sacro diritto all’istruzione, che è la chiave di accesso alla cultura e di conseguenza alla libertà". Per l’occasione, saranno conferiti i titoli accademici per l’anno 2024 anche a Stefano Dominella, presidente onorario della maison Gattinoni, vice presidente sezione Moda e Design di Unindustria, a Bonizza Giordani Aragno, eminente storica di moda italiana e scrittrice.

La Reale Accademia, intitolata a Papa Benedetto XV, è stata fondata per favorire la diffusione dei principi fondamentali della Chiesa Cattolica Apostolica Romana e la Fede nel Cattolicesimo nel mondo per promuovere la solidarietà tra i popoli della terra e per affermare il Sacro diritto all’Istruzione come chiave per uscire dalla povertà materiale e spirituale.