Lo 'sugar coating' di Fiorucci, tra fotoromanzo e Andy Warhol

Usa il linguaggio del fotoromanzo, reso popolare tra gli anni '60 e '70 da giornali come 'Bolero' e 'Lancio Story', Fiorucci, per raccontare la sua collezione fall winter 2024/25. Basta una macchina fotografica davanti alla ricostruzione di una fermata del tram, in cui si trova una panchina rossa e il gioco è fatto. Immersa in un immaginario pop, la collezione di Fiorucci abbraccia un'estetica 'sugar coating' che pervade ogni elemento, dagli abiti agli accessori. I classici del guardaroba vengono reinterpretati, in un dialogo tra tradizione e visione avanguardista.

Oltre al fotoromanzo Fiorucci cita anche la filmografia di Andy Warhol che con film sperimentali come 'Couch' del 1964 lascia semplicemente accadere la vita davanti alla macchina da presa. Per la prossima stagione il denim diventa un imprescindibile diurno, mentre la lycra si trasforma, adattandosi all'eleganza delle ore notturne. Ricami impreziosiscono abiti formali e abiti in organza mentre l'intimo, reinterpretato con un tocco ludico, stratifica l’outfit. Non manca la felpa classica, nella nuova versione, indossata con reggicalze a vista, mentre la classica camicia botton-down sorprende per i suoi bottoni lecca-lecca, simbolo dell’irriverente creatività del brand.

Anche gli accessori si fanno portavoce dello 'sugar coating' attraverso simboli, colori e volumi, come gli orecchini a forma di rossetto o di lecca-lecca. Focus anche sulla maglieria, dai volumi inaspettati e materiali non convenzionali. La borsa 'Mella' questa stagione è proposta con dimensioni e materiali inediti, inclusa la versione di strass, mentre l'utopia' creativa di Francesca Murri si manifesta nel concept di 'puffy piping', che parte dalle innovazioni delle 'fluff flops' e si estende a maglieria, cappotti e tute.