Da Jean-Paul Gaultier a Versace, la regina del pop ha chiamato alcuni dei big della moda per realizzare gli abiti di scena

Dall'iconico bustier con il reggiseno a cono firmato Jean-Paul Gaultier alla catsuit specchiata di Atelier Versace. Per il 'The Celebration Tour' che Madonna porterà stasera e sabato al Mediolanum Forum di Assago, a Milano, la regina del pop sorprenderà i suoi fan con un guardaroba impeccabile firmato da alcuni tra i big della moda che hanno contribuito a rendere il suo stile così iconico in quattro decenni di successi, tanti quanti quelli che la star si appresta a ripercorrere con il pubblico.

Ogni look di Miss Ciccone è stato studiato nei minimi dettagli dai costumisti Rita Melssen ed Eyob Yohannes. Saranno 17 i costumi che Madonna sfoggerà sul palco di Assago intonando hit come ‘Like a Prayer’, ‘Holiday’, ‘Vogue’ e che si ispirano agli outfit memorabili indossati dalla diva delle dive nel corso degli anni. Tra i look più memorabili spiccano quelli disegnati da Donatella Versace, Jean-Paul Gaultier e Guram Gvasalia di Vetements. Abiti unici, creati su misura per la cantante, a partire dal celebre reggiseno a cono di Jean-Paul Gaultier e sfoggiato nel 1990 in occasione del suo 'Blond Ambition Tour'. Il couturier, dopo l’addio alla moda, si è messo al lavoro per la sua amica realizzando un corsetto nero con stecche e perline e il kimono nero che Madonna ha indossato a Londra abbinato a una preziosa corona di cristalli, una citazione, neanche troppo velata, al videoclip di 'Nothing Really Matters'.

Un'altra storica amica di Miss Ciccone, Donatella Versace, è stata invece chiamata a realizzare uno dei look più iconici di questo tour: la catsuit argentata custom made fatta di specchietti e firmata Atelier Versace. La stilista ha realizzato inoltre il mantello dell'artista e il look per Estere, una dei figli di Madonna, che è attesa stasera sul palco assieme a tre dei suoi fratelli e alla mamma. Guram Gvasalia, camaleontico stilista di Vetements, è invece l'autore di un look composto da un corsetto blu di pizzo, cintura con le catene e pantaloncini neri. Una menzione a parte la merita infine il mini dress lingerie rosso bordato di pizzo nero e abbinato a stivali stringati e calze a rete, che stando ai commenti apparsi sui social è tra i più apprezzati dai fan. (di Federica Mochi)