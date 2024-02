Marea rilegge l'eleganza della portineria

Giuseppe Della Monica, per la sua capsule invernale, si ispira ai palazzi milanesi eleganti, austeri e un po' misteriosi "La mia donna forte, non resta nell'angolo"

E' la portineria dei palazzi milanesi, eleganti, austeri e un po' misteriosi, a ispirare Giuseppe Della Monica per la sua capsule invernale chiamata, non a caso, 'Portineria'. "Ho fatto ricerca sugli ingressi dei palazzi della città - racconta il giovane stilista all'AdnKronos - grazie anche al mio 'altro' lavoro, quello di postino. Ho voluto rileggere questo aspetto del 'lusso' del portinaio in ambienti belli e bei colori".

Elemento di novità e fil rouge della collazione è la sciarpa "la stessa usata durante la stagione fredda dal portinaio" e che secondo la visione di Della Monica si trasforma in minigonna plissettata o decorazione di blazer e gilet mentre una fila di bottoni applicati sulle giacche ricordano i citofoni dei palazzi. Un gioco che si ripete sulle giacche e sui completi maschili, assieme al tartan, elemento da sempre caratterizzante del brand.

"La donna Marea è una donna forte e che non resta nell'angolo - sottolinea lo stilista - ha voglia di restituire un'immagine decisa e riconoscibile di sé". La capsule, realizzata con tessuti upcycled, è un piacere per gli occhi. "Parto sempre da capi maschili per arrivare al femminile per ricreare questa immagine femminile decisa ma dal piglio estroso". (di Federica Mochi)