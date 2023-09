Mario Valentino, glamour e opulenza anni '20

Il marchio di calzature rilegge il concetto di femminilità per la prossima stagione mentre per il brand Valentino arriva apertura primo flagship a Milano

Glamour e opulenza anni '20 per Mario Valentino, che per la primavera estate 2024 rilegge il concetto di femminilità con un trionfo di materiali, lavorazioni e colori differenti. La collezione, presentata durante la Milano fashion week, nella cornice dell'hotel Four Seasons, mixa sapientemente le radici e il know-how della maison, al frizzante glamour delle star dei Roaring Twenties.

La narrazione è leggera, elegante, vezzosa. Sandali e décolleté sono decorati da piume, mentre sinuose allacciature slave ne definisco la silhouette. L'immagine della donna è posta al centro di ogni modello, costruito sul filo sottile della seduzione femminile grazie al tacco, elemento caro al brand, che si fa fine e rigoroso nella versione metallica.

Dinamica e audace è invece la collezione Valentino spring-summer 2024, che coniuga expertise e competenza artigianale. Il design è minimal e definito. La silhouette è arricchita da lavorazioni e materiali innovativi come pelle di vitello, tessuti cangianti, il canvas, la rafia e i preziosi ricami in lurex. Così i segni distintivi del brand, lo storico monogram VVV, il lettering Valentino e l'inconfondibile V logo, diventano protagonisti indiscussi della stagione.

Le calzature con brand Valentino rispondono a esigenze diverse di mercato rispetto al brand Mario Valentino, poiché si rivolgono a un pubblico più giovane, pratico e dinamico. Una svolta importante per il brand, che in questi anni è riuscito a crescere grazie un lavoro attento nella distribuzione e nella comunicazione. A coronare il successo del brand l'apertura del primo esclusivo flagship store nel cuore del quadrilatero della moda milanese, il prossimo ottobre.