Meghan Markle non sarà il volto di Dior, The Telegraph smentisce la notizia

Meghan Markle non firmerà un accordo stellare con Dior, come aveva riportato il Daily Mail domenica scorsa. Secondo il giornale inglese doveva essere il volto della casa di moda ma un portavoce dei Sussex ha smentito la notizia al The Telegraph. Lo staff del brand haute couture ha dichiarato di "essere stupito su come la storia sia venuta fuori". Il rumor sarebbe stato riferito al Dailymail da una socialite di Beverly Hills e sarebbe stato alimentato dalla passione della duchessa per il brand, che ha indossato più volte per occasioni ufficiali e non.

La smentita arriva dopo la recente notizia che Meghan e suo marito, il principe Harry, hanno rescisso il loro contratto da 20 milioni di dollari con Spotify per non aver prodotto abbastanza contenuto da ricevere la cifra pattuita. Il loro podcast di dodici episodi, Archetypes, è stato cancellato dopo solo un anno e Podnews, sito di podcasting e audio on demand, ha riportato al New York Post che alcune interviste non sono state fatte da Meghan ma dal suo staff. La sua voce sarebbe stata aggiunta dopo. Tuttavia, una portavoce dell'Archewell Productions, società di produzione dei due duchi, ha riferito al Wall Street Journal che Markle sta continuando a produrre materiale su un'altra piattaforma.