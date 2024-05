Milano fashion week uomo: torna Moschino, chiude Zegna

Importanti ritorni e debutti caratterizzano il calendario della Milano Fashion Week dedicata alle collezioni maschili per la primavera/estate 2025, in programma dal 14 al 18 giugno prossimi e realizzata grazie al supporto del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Agenzia Ice e del Comune di Milano. In calendario per questa edizione 20 sfilate fisiche e 4 sfilate digitali, 44 presentazioni, 8 presentazioni su appuntamento, e 8 eventi per un totale di 84 appuntamenti. Ritorna in calendario uomo, in apertura della fashion week, Moschino, per la prima volta con la collezione uomo e la pre-collection donna sotto la direzione creativa del nuovo stilista Adrian Appiolaza.

Per la prima volta in calendario sfilate a Milano Martine Rose, brand della stilista inglese che ha sempre sfilato nel calendario di Londra, il brand Dunhill, il cui stilista Simon Holloway ha debuttato a febbraio a Londra con la sua prima collezione. Per la prima volta tra le sfilate digitali il brand cinese Valleyouth. In questa edizione torna in calendario sfilate Magliano, presente a Firenze a gennaio. JW Anderson conferma la sua presenza con una sfilata e un evento, così come Gucci, atteso con lo show maschile, mentre Zegna chiuderà il calendario delle sfilate fisiche. Per la prima volta in calendario sono attese anche le presentazioni di Ascend Beyond, finalista della quarta edizione del Camera Moda FashionTrust Grant, Cortigiani, brand di abbigliamento Made in Italy uomo nato nel padovano nei primi anni 80, David Koma, brand dell'omonimo designer georgiano che ha scelto Milano per il debutto della sua prima collezione uomo.

Attesi anche Des_Phemmes che presenterà la propria collezione donna con una presentazione su appuntamento, Diomene brand del designer Damir Doma, Gams Note, già presente nel calendario digitale nelle scorse edizioni, GR10K, brand fondato a Milano nel 2017 e Henrik Vibskov brand scandinavo che presenta nell'ambito della collaborazione con il Ciff (Copenhagen International Fashion Fair). Questa edizione segna inoltre anniversari importanti: Canali celebrerà i 90 anni dalla fondazione del brand con un evento speciale mentre Msgm festeggerà il 15esimo anniversario del brand con una sfilata co-ed. “84 appuntamenti segnano un record degli ultimi anni per la moda maschile - afferma il presidente della Camera nazionale della moda italiana, Carlo Capasa - e il calendario avrà altri ingressi, a testimonianza di questa energia forte che caratterizza la nostra fashion week. Milano si conferma sempre più attrattiva anche per i brand indipendenti che tornano in calendario o che scelgono la nostra città per il loro debutto”.

Tra gli appuntamenti da segnare in agenda il 17 giugno l’evento di Camera Nazionale della Moda Italiana 'Mfw Party'. Per questa edizione, inoltre, Cnmi attiverà un’iniziativa di collaborazione con il Ciff (Copenhagen International Fashion Fair). Dal 14 al 18 giugno, all’interno di Palazzo Giureconsulti, una selezione di designer scandinavi presenteranno le proprie collezioni attraverso una static exhibition: oltre al brand Henrik Vibskov, che sarà presente anche nel calendario ufficiale delle presentazioni della Milano Fashion Week, Ciff Showrooms Milan coinvolgerà brand come Stine Goya, Mark Kenly Domino Tan, Envelope 1976, Aiayu, Adnym, Isnurh e Les Deux.

Sempre nell’ottica di uno scambio internazionale Cnmi e Seul Metropolitan Government hanno siglato un protocollo d’intesa e collaboreranno per promuovere alcuni brand coreani emergenti che saranno selezionati da una giuria internazionale a giugno e che debutteranno a settembre durante la fashion week. I brand potranno inoltre beneficiare di un programma di mentoring realizzato da Cnmi e Seul Metropolitan Government. La nuova campagna di comunicazione realizzata da Cnmi, Comune di Milano e Yes Milano per promuovere la Milano Fashion Week Men’s Collection Spring/Summer 2025 è incentrata anche per questa edizione sulla narrazione di luoghi caratteristici di Milano e sarà veicolata sugli schermi e attraverso le affissioni del Comune di Milano dal 7 al 18 giugno. Anche per questa edizione, la Milano Fashion Week Men’s Collection potrà essere seguita in streaming sulla piattaforma milanofashionweek.cameramoda.it, che ospiterà anche una sezione dedicata agli showroom virtuali, sia multi-brand che monomarca.

"Il rapporto tra Milano e la moda è forte e produttivo - commenta Alessia Cappello, assessore allo Sviluppo Economico, con deleghe a Moda e Design - e si è consolidato negli anni grazie alle fashion week e ai loro palinsesti ricchi di appuntamenti, come quello che propone Cnmi per la prossima Milano Fashion Week Men’s Collection. Le passerelle e gli eventi racconteranno la creatività e lo stile proposti dai grandi brand e da stilisti emergenti, ma anche un settore, quello della moda maschile, in cui il nostro Paese eccelle e che ha registrato negli ultimi anni un trend positivo, grazie soprattutto all’export che continua a crescere malgrado le sfide del contesto attuale". Anche per questa fashion week, aggiunge l'assessore, il Comune di Milano è al fianco di Cnmi, veicolando la campagna di comunicazione con affissioni e schermi, "perché siamo ben consci di quanto rappresenti la moda non solo per il Paese, ma anche per la nostra città, sia come motore di crescita culturale, economica e occupazionale, che come veicolo per accrescere la reputazione internazionale di Milano".