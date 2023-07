Moda, da Chanel a Moschino e Schiaparelli haute couture, è Barbie mania

Da Emilio Pucci a Jeromy Scott (Moschino), da Prada a Chanel, a Schiaparelli haute couture. E' Barbie mania dopo l'uscita del film diretto da Greta Gerwing, dedicato alla celebre fashion doll di Mattel, interpreta sul grande schermo da Margot Robbie e Ryan Gosling. È stato a Las Vegas, nell’aprile 2023, che Margot Robbie ha lanciato lo stile Barbiecore, uno stile che ha continuato a conquistare le prime pagine dei giornali per tutta la durata del press tour e a tutte le anteprime del film. Prada è stata protagonista indiscussa, con un tre pezzi in percalle a quadretti rosa, di cui fanno parte un top bustier bralette con dettagli in nastro nero e una minigonna rosa abbinata. L’aggiunta di un paio di tacchi di Christian Louboutin, una cavigliera Chanel e una borsa rosa di Prada hanno completato il look.

Alla première di Los Angeles, Margot Robbie ha messo da parte il rosa in favore di uno scenografico abito Schiaparelli haute couture senza spalline di Daniel Roseberry. L’abito a sirena, ispirato alla Barbie degli anni ‘60 'Solo in the Spotlight', era corredato da un orlo fluente e da una rosa rossa. In occasione di una conferenza stampa a Seoul, poi, Robbie ha indossato uno scintillante completo firmato Moschino.

La collezione primavera-estate 2015 di Moschino firmata da Jeremy Scott, in anteprima di qualche anno sul film, era stata un vero e proprio omaggio a Barbie e al suo mondo, con modelle biondo platino che sfilavano in pattini a rotelle e flip phone alla man, indossando abiti tempestati di cristalli Swarovski completati da cinture a catena. L’ensemble di Robbie ha ripreso lo stile anni ‘60 di 'Barbie Sparkling Pink', accompagnandolo con un cappellino stile toque, una borsetta a forma di cuore, tacchi di Manolo Blahnik e gioielli di Tiffany & Co.

E ancora abiti ispirati a 'Barbie' nel press tour in Messico. Margot Robbie lha incarnato la 'Barbie Totally Hair', la Barbie più venduta nella storia della Mattel. Con tanto di capelli arricciati, la giovane e affermata attrice ha sfoggiato un miniabito di Emilio Pucci, maestro delle stampe psichedeliche. Orecchini rosa con logo Chanel e scarpe decolleté (anch’esse rosa) completavano il look.

Per gli amanti delle sfide ( e dei travestimenti) più iconici Vestiaire Collective, la piattaforma leader a livello mondiale per la rivendita di moda di lusso, con un catalogo di oltre 5 milioni di articoli, ha dato la possibilità a tutti i fan di Barbie di ricreare i look sfoggiati dalla star Margot Robbie nel film più atteso del 2023. "Su Vestiaire Collective, l’uso della parola chiave 'Barbie' - si legge in una nota della piattaforma- ha registrato un aumento significativo (+83%) dall’inizio di luglio 2023, con ricerche giornaliere quasi raddoppiate rispetto allo stesso periodo del 2022".