"Moda, Guillermo Mariotto: "Natale senza eccessi, vince la sobrietà"

Per la vigilia lo stilista suggerisce gonne in taffetas e pull d'angora per le signore, per gli uomini look vittoriano. Cardigan a collo alto in cachemire pantaloni di velluto a coste. L'unica stravaganza, i calzini, a pois o a righe, ma sempre in tinta con il completo che si indossa

"Un Natale senza eccessi, rilassato, vince la sobrietà. Soprattutto la vigilia che spesso si trascorre in famiglia sempre con un tocco di eccentricità. Gonne in taffetas e pull d'angora a maniche corte per le signore, camicie di pizzo nude look per chi vuole osare. Più classico l'uomo, un gentleman di campagna dal profumo vittoriano. Cardigan a collo alto, in cachemire naturalmente, pantaloni di velluto a coste. L'unica stravaganza, i calzini, a pois o a righe, ma sempre in tinta con il completo che si indossa". Lo stilista Guillermo Mariotto parla con l'Adnkronos e riscrive il dress code della vigilia di Natale.

"In tempi difficili come i nostri, con guerre che ci sovrastano e ci circondano - aggiunge - nulla è più elegante di un look parsimonioso". E' d'accordo anche Lella Curiel, signora inarrivabile dell'alta moda made in Italy (presto un film sulla storia della storica maison fondata dalla madre Gigliola) che commenta: "La sera del 24 dicembre è un momento di profonda intimità e giovialità, si sta in famiglia, tra le persone più care, nel rispetto delle tradizioni. Abiti comodi, confortevoli, l'unica intemperanza, il colore - suggerisce- Resto convinta, da sempre, che bisogna inseguire la bellezza. Per se stessi, per gli altri".

Stefano Dominella, presidente di Gattinoni, la maison che ha vestito le dive della Hollywood sul Tevere, da Audry Hepburn a Ava Garden e Ingrid Bergman fino oggi con Monica Bellucci, consiglia, per la notte del 24 dicembre soprattutto abiti dai colori natalizi. "Il verde pino o il verde bosco, il color melanzana, l'oro e l'argento, il marrone castagna su tessuti tartan e velluti - spiega Dominella alla guida della sezione Tessile, Abbigliamento, Moda e Accessori di Unindustria - Gilet crochet per gli uomini, per le signore fuseau e maglie con maniche all'americana anche oversize, con una predilezione per il rosa cipolla, tonalità rasserenante".

"E non può mancare un tocco di rosso negli outfit - prosegue Dominella- Colore natalizio per eccellenza, ma è anche il colore che richiama il dramma dei femminicidi, Parlarne, ricordarlo anche attraverso un abito, significa in un giorno di pace non sottrarci, anche se simbolicamente, a riflettere su quello che sta accadendo oggi intorno a noi".