“Attraverso le foto messe in mostra nel designer outlet, si raccontano i vent’anni di Castel Romano. I miei scatti sono un omaggio che faccio ad un percorso di costume italiano prendendo 40 personaggi di casa nostra nel loro percorso evolutivo di moda e costume”. Lo ha detto il fotografo della mostra, Claudio Porcarelli, a margine della conferenza stampa per la celebrazione per i 20 anni di Castel Romano Designer Outlet tenutosi presso l’outlet presente alle porte di Roma.