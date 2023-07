Moda, nasce corso di formazione rivolto a studenti del Mediterraneo

Il progetto, organizzato e promosso dalla Fondazione Med-Or, è destinato ad incoraggiare e supportare giovani talenti e creatori in erba e vede nell'istruzione e nella cultura il motore per l'integrazione tra i popoli

Nasce a Roma un corso di alta formazione di moda, organizzato e promosso dalla fondazione Med-Or, rivolto a studenti provenienti da diversi paesi del Mediterraneo. Un progetto destinato ad incoraggiare e supportare giovani talenti e creatori in erba, che vede nell'istruzione e nella cultura il motore per l'integrazione tra i popoli.

"Moda, arte e cultura rappresentano un mezzo d’integrazione tra i Paesi del Mediterraneo. La moda non è solo bellezza ma è anche management e formazione - ha anticipato all'Adnkronos Maria Christina Rigano, consigliere dell'Istitituto Culturale Italo-libanese e ideatrice di International Couture- Dal prossimo luglio la storica manifestazione diventerà, infatti, la piattaforma di lancio per nuove figure professionali specializzate in project management".