Moda, Onorato: "Oltre 26mila presenze alla Nuvola di Fuksas, 'Forma' un successo"

'Da Giammetti a Chiuri, a Domenico Dolce, una scommessa vinta per Roma che sicuramente ripeteremo nei prossimi anni, per valorizzare la formazione e la moda nella capitale'

"Con oltre 26 mila presenze ai talk, agli showcase e alla mostra alla Nuvola, la prima edizione di 'Forma' è stata un successo. Per la prima volta siamo riusciti a unire le Accademie e gli Istituti di moda di Roma in un evento unico, completamente gratuito per la città. Con la partecipazione delle figure più importanti della moda italiana e internazionale, che ringrazio tanto per aver dedicato tempo ai giovani studenti e alla città". E' quanto ha dichiarato Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale a conclusione di 'Forma – Prospettive di Moda, Arte e Creatività', il primo Festival interamente dedicato ai giovani talenti delle Accademie di Moda della città che si è svolto alla Nuvola di Fuksas, promosso da Roma Capitale e dalla Regione Lazio.

"Da Giancarlo Giammetti, co-fondatore della Valentino e della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, a Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior, fino a Domenico Dolce, fondatore di Dolce&Gabbana - ha aggiunto Onorato - è stata una scommessa vinta che sicuramente ripeteremo nei prossimi anni, per valorizzare la formazione e la moda di Roma, che dal nostro arrivo sta tornando a ricoprire un ruolo di prima fascia nel panorama italiano e internazionale del fashion. Quando fa sistema, in ogni ambito, Roma vince sempre - ha proseguito - 'Forma' ne è la dimostrazione. Roma non è più la città dei ‘no’, ma una città moderna, più internazionale, con nuova visione strategica".

Protagoniste della manifestazione le Accademie che in 'Forma' hanno saputo trovare un momento di scambio di idee, punti di vista, condivisione del proprio concetto di creatività: Accademia Costume & Moda, Accademia del Lusso, Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Internazionale d’Alta Moda e d’Arte del Costume Koefia, Accademia Italiana di Arte, Moda e Design, Ied Istituto Europeo di Design, Mam Maiani Accademia Moda, Naba Nuova Accademia di Belle Arti. I creativi di domani e gli autorevoli leader della moda mondiale insieme in un unico melting pot in grado di arricchire, interessare, divertire.