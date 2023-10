Momonì sostiene nastro rosa Airc

Un elastico scrunchie in seta per sostenere le attività della Fondazione per la ricerca sul cancro sarà messo in vendita nelle boutique del brand e sull'e-commerce dal 23 al 31 ottobre

Ottobre in rosa per Momonì che, nel mese dedicato alla sensibilizzazione sulla lotta contro il tumore al seno, rinnova il suo impegno al fianco di Fondazione Airc per la ricerca sul cancro per e la campagna nastro rosa. Momonì ha dato vita alle sete delle sue collezioni e ha realizzato degli scrunchies, elastici per capelli di tendenza, perfetti anche come accessori e ideali per completare ogni look. Declinati nelle più svariate fantasie e in una vivace palette di colori, gli scrunchies saranno messi in vendita dal 23 al 31 ottobre nelle boutique monomarca di tutta Italia e sull’e-commerce del brand al prezzo di 15 euro, che sarà interamente devoluto ad Airc.

“Sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e dell’informazione, promuovere sani e corretti stili di vita, insistere sul finanziamento alla ricerca oncologica per trovare soluzioni di cura sempre più efficaci sono le armi che abbiamo per estirpare un male che provoca ancora troppe vittime” ha commentato Michela Kinz, direttore creativo di Momonì, a margine dell’iniziativa. Il brand prosegue così nel suo sostegno a Fondazione Airc che, dal 1965, supporta le donne che affrontano la malattia e che fa dell’attività di sensibilizzazione sulla ricerca e sulla prevenzione il cuore del suo operato.