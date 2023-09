Moschino supporta la Elton John Aids Foundation

In occasione della sfilata per i 40 anni del brand una t-shirt il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione, rendendo omaggio a Franco Moschino e al suo costante impegno nella lotta contro l’Aids.

In occasione della sfilata '40 years of love' che si terrà il 21 settembre prossimo alle 18, Moschino celebrerà il quarantesimo anniversario dalla sua fondazione sostenendo la 'The Elton John Aids Foundation', l’organizzazione non-profit istituita nel 1992 dalla star del pop inglese.

Da questa collaborazione nasce una t-shirt in edizione limitata il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione, rendendo omaggio a Franco Moschino e al suo costante impegno nella lotta contro l’Aids. La t-shirt sarà acquistabile al termine della sfilata su www.moschino.com e presso il flagship store di via della Spiga, 26 di Milano.