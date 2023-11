Mostre, 'Fifties in Rome. La couture anni '50' al Museo Boncompagni Ludovisi

'Fifties in Rome. La couture anni ’50' in mostra a Roma al Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti decorative, il Costume e la Moda dei secoli XIX e XX. L’esposizione, curata da Stefano Dominella, racconta la rivoluzione dello stile, ripercorrendo, attraverso una ricercata selezione di abiti, alcuni mai esposti prima d’ora, il periodo irripetibile degli anni ’50, fondamentale per la storia del made in Italy, tra la 'dolce vita' e la Hollywood sul Tevere. Un periodo storico irripetibile che consacrerà Roma capitale e culla dell'haute couture.

Le creazioni provengono dall’archivio storico personale di Stefano Dominella, presidente della maison Gattinoni, dalle collezioni di moda del Museo Boncompagni Ludovisi e da importanti archivi storici privati. Gli ambienti e gli arredi di gusto eclettico romano di inizio Novecento del Museo diventano la location per l’ambientazione di una suggestiva esposizione anni Cinquanta accompagnata da alcuni abiti tratti dall’archivio storico museale. Ecco 38 creazioni rappresentative del decennio che tracciano un percorso espositivo attraverso lavorazioni, ricami, tessuti e sperimentazioni. In mostra, tra le altre, le opere di Carosa, Fernanda Gattinoni, Tiziani, Emilio Schuberth, sorelle Botti, Nicola Zecca, Gabriella Sport, Annamode.

"Non capita spesso che a Roma si celebri la moda – dichiara Stefano Dominella - Eppure, dalla fine degli anni ’40, fu proprio nella capitale che alcuni tra i più talentuosi creatori di moda diedero vita alle loro attività con un estro artistico di tale portata da determinare l’ascesa e il consolidamento del made in Italy in tutto il mondo. In questa prospettiva la mostra ''Fifties in Rome' è un’occasione unica, soprattutto per i più giovani, di vedere da vicino le mirabilie della creatività e dell’alto artigianato italiano e di ammirare, tra le altre, le creazioni di Carosa, Fernanda Gattinoni, Tiziani, Emilio Schuberth, Maria Antonelli, Alberto Fabiani, solo per citarne alcuni".

La mostra è nata in collaborazione con l'Accademia del Lusso, ente italiano di alta formazione specializzato nella preparazione di profili creativi e manageriali per settori moda e design. Il progetto ha coinvolto le scuole superiori del territorio del Lazio e si è avvalso della collaborazione degli studenti che sono stati invitati a realizzare dei bozzetti ispirati agli anni ’50. Una commissione di selezionati esperti assegnerà al più talentuoso degli studenti l’iscrizione gratuita ad uno dei corsi dell’Accademia del Lusso di Roma. Inoltre, faranno parte del percorso espositivo i disegni più meritevoli.