Nel lunapark di Philipp Plein

Un viaggio che inizia a Miami e finisce in un concerto rock, aperto dalla performance live di Quavo dei Migos. Benvenuti da Philipp Plein, dove la passerella è un moderno lunapark sparkling e coloratissimo, lungo il quale si muove su vertiginosi tacchi platform un esercito di modelle e di pattinatori. I rimandi sono tutti agli anni ‘80: dalle hit di Dead or Alive, A-Ha e Cindy Lauper, all’immaginario street.

“La collezione è eccitante perché ispirata a un’esplosione di graffiti - racconta all’Adnkronos lo stilista nel backstage -. È molto estiva e la mia ispirazione è soprattutto al denim: c’è un sacco di denim, incluso quello sartoriale”. In pedana ecco sfilare mini completi e long dress ‘graffiti’, abiti taylored, denim con applicazioni di cristalli, tuxedo e tanto sparkling, blazer con applicazioni in jacquard e fiamme sui revers. Cool e vibrante.

“Ci sono molto abiti estivi - prosegue Plein - celebriamo il mood del rock and roll e del gothic chic. È anche una collezione che parla di luxury chic, un intero viaggio dal sapore anni ‘80 che inizia a Saint Tropez e Miami e finisce in un concerto rock”.

Quest’anno il brand raggiunge un traguardo fondamentale e celebra 25 anni di attività. “È un anniversario importante e stasera festeggiamo tutti insieme - assicura Plein - il motivo per cui esistiamo e siamo forti sono i nostri clienti, questo ci rende così forti oggi. Sono parte della nostra famiglia”. Mentre le luci si abbassano e lo spettacolo inizia, l’atmosfera si fa festosa e colorata nell’Allianz Cloud, con un’enorme giostra piazzata al centro dell’arena. Il degno finale per questo show kolossal? I modelli che salgono sulla giostra mentre Saweetie si esibisce dal vivo accompagnata in passerella dallo stilista. (di Federica Mochi)