Palace e Kappa lanciano capsule con Alpine

Si chiama 'Palace Kappa x Alpine' la collaborazione lanciata da Alpine con Palace per introdurre un nuovo design contemporaneo e una collezione prodotta da Kappa. Questa collaborazione con il marchio di skate e streetwear Palace e il marchio di abbigliamento sportivo italiano Kappa include: una livrea per la vettura A523, disegnata da Palace e appositamente creata per il Gran Premio di Las Vegas, le tute ufficiali per i piloti del Bwt Alpine F1 Team, Pierre Gasly ed Esteban Ocon, così come il kit del Bwt Alpine F1 Team, indossati a Las Vegas e una capsule collection di abbigliamento disponibile in esclusiva da giovedì presso il pop up di Venetian a Las Vegas. Da venerdì la collezione sarà poi disponibile in tutto il mondo presso il canale retail e online di Palace.

"Siamo molto orgogliosi di svelare questa collaborazione nata dall’unione di due partner molto importanti per noi - dice Lorenzo Boglione, vicepresidente del Gruppo BasicNet -. Alpine, di cui siamo stati sponsor tecnico sin dall’inizio del 2022, e Palace, che si unisce a Kappa per la seconda volta in soli due anni. Il risultato è una fusione di sport e street style, che celebra il Dna stesso del nostro marchio e dei nostri rispettivi partner, creando una connessione tra due mondi che sempre più si fondono l’uno con l’altro".

Il logo 'Tri-ferg' di Palace e quello di Palace Kappa sono elementi ricorrenti in tutta la collezione. La capsule include 10 pezzi, tra cui una giacca tecnica, una giacca antipioggia, termiche e shorts utilizzati nei box, tute e polo tecniche appaiono in due gamme colore: in nero-blu con la gamma di colori rosa triferg e in beige-stone con la gamma di colori blu triferg. E ancora, i classici di Palace come la felpa con cappuccio e la t-shirt sono disponibili nei colori nero, blu, cuoio e rosa, caratterizzati dal logo Palace. La capsule è completata da due cappellini da pilota 9Fifty con visiera curva e sfumature di colore tipiche del brand New Era - partner ufficiale per i cappellini del Bwt Alpine F1 Team.

"Siamo così orgogliosi di poter equipaggiare l’auto, i piloti e la squadra dei box del Bwt Alpine F1 Team per il Gran Premio di Las Vegas - commenta Palace - una corsa notturna su strada in uno dei luoghi più folli e meravigliosi al mondo". Parallelamente al lancio della collezione, verrà presentata una campagna guidata da un film adrenalinico realizzato dal regista Femi Ladi. Il video rappresenta un pilota di Formula 1 mentre si sveglia in una camera d’albergo a Las Vegas e si precipita verso la griglia di partenza del Gran Premio di Las Vegas. Il film include camei dei rider di Palace Charlie Birch, Danny Brady, Kanin Garner, Jahmir Brown e Charlie Young.

“Siamo entusiasti di svelare questa collaborazione unica con il marchio iconico Palace insieme al nostro partner Kappa - afferma David Gendry, vicepresidente di Alpine Sponsorizzazioni, Partnership e Comunicazione -. È stata la prima volta che Alpine esplora un co-progetto dove la moda di tendenza incontra i marchi sportivi. Il processo creativo e gli scambi di questi ultimi mesi sono stati incredibili ed è con grande orgoglio che sveliamo una livrea unica per la A523, ispirata dal panorama desertico di Las Vegas. Il team questo fine settimana indosserà il kit della collezione Palace Kappa per Alpine".