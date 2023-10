Philipp Plein, 25 anni di carriera in un libro

Si intitola 'Dal nulla all'impero della moda: storia di successo di un underdog' la biografia di Philipp Plein scritta da Tobias Bayer, giornalista di moda e corrispondente a Milano per 'TextilWirtschaft', la più importante rivista tedesca specializzata nel settore del fashion. Il volume racconta la scalata ai vertici del luxury dello stilista tedesco, iniziata con una cuccia per cani e finita con la consacrazione nel mondo della moda.

Oggi Philipp Plein è ancora considerato 'l’enfant terribile' del settore, non aderisce alle regole attuali ma è riuscito a creare nuovi standard. Da autodidatta è arrivato ai vertici dell'Olimpo del fashion. Come è cresciuto? Perché la famiglia è così importante per lui? E qual è la sua ricetta per il successo? Nel volume Bayer realizza un ritratto intimo dello stilista e ne racconta la storia.

"Imparare facendo mi ha reso quello che sono oggi - dice Philipp Plein - Ho sempre dovuto imparare tutto da solo, sin dall'inizio. Non c'era nessuno che mi prendesse per mano e mi mostrasse come farlo. Ho fatto tanti errori, ovviamente, ma cerco sempre di fare meglio e questo mi ha sempre aiutato". Attraverso interviste esclusive con Philipp Plein, la sua famiglia, gli amici, i dipendenti ma anche con oppositori e critici il Bayer tratteggia un ritratto sfaccettato di un imprenditore talentuoso che da sempre si oppone al mainstream.