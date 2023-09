Philipp Plein apre primo Plein Sport store in Italia

Philipp Plein apre il primo punto vendita monomarca Plein Sport all’Oriocenter Selected Stores a Bergamo, il più grande mall italiano, sancendo così un importante passo nell’espansione globale del brand. Con una superficie di 120 metri quadrati, questo negozio rappresenta la nuova frontiera dello shopping sportivo firmato Philipp Plein. Plein Sport offre un’ampia gamma di prodotti studiati e realizzati con innovazione, tecnologia e immaginazione proiettata al futuro. La selezione di articoli copre le iconiche sneakers, la collezione ready to wear e le linee in licenza di orologi sviluppati in collaborazione con Timex group, accessori con Laipe spa e De Rigo, che per l’occasione ha prodotto una serie limitata di occhiali Plein Sport.

Il nuovo negozio è la concreta risposta alle esigenze di un consumatore sempre più attento all’innovazione, alla performance ma anche al tocco contemporaneo che resta un pilastro importante e signature del brand. “Sono estremamente entusiasta dell’apertura del nuovo negozio Plein Sport all’interno dell’Oriocenter Selected Stores_Bergamo - afferma Philipp Plein -. E’ una straordinaria opportunità per Plein Sport e la location è la perfetta cornice per creare un’unica shopping experience. Abbiamo sempre pensato ai bisogni e desideri dei nostri clienti e tutto il nostro lavoro è finalizzato a soddisfarle. Plein Sport rappresenta l’estensione della mia visione che attraversa la moda, il lifestyle, lo sport con grande attenzione e cura del dettaglio".

Il viaggio di Plein Sport continua nell’innovazione e uno degli elementi cardine del marchio è il Plein Sport Truck. Dopo il kick-off della collezione spring-summer 2023, Plein sport ha ingegnerizzato e prototipato il truck per proporre la prima shopping experience mobile, uno store mobile che ha già attraversato diverse città d’Europa e oggi approda ad Oriocenter per celebrare l’apertura di questo negozio. L’apertura del nuoro store ha ospitato una special performance presso il Plein Sport truck del rapper Guè.