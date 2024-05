Philipp Plein sfila a Cannes con la Cruise 2025

Lo stilista tedesco, in occasione del Festival del Cinema, porta in passerella collezione dedicata ai colori della Costa Azzurra

Sofisticata ed elegante, con una palette che ricorda i colori della Costa Azzurra e incarna il glamour ricercato di un'estate francese. E' partito da qui Philipp Plein per tratteggiare la collezione Cruise 2025 del suo marchio, presentata a Cannes in occasione dell'iconico Festival del cinema. Andata in scena nella sua villa 'La Jungle Du Roi', sulle colline della città, la collezione è impreziosita da tonalità che spaziano dal bianco all'azzurro e racchiude l'essenza luxury del marchio.

Dai miniabiti preziosi ai sensuali long dress, fino ai ricami di cristalli, ogni capo incarna la maestria artigianale e l'attenzione maniacale ai dettagli del marchio. La collezione è portabilissima, come i capi per il daywear, tra cui il completo minigonna e camicetta o gli abitini in maglia, e i più sensuali abiti lunghi con spacchi e tessuto impalpabile pensati per la sera.