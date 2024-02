Philipp Plein svela il suo dark side

Per il prossimo autunno-inverno lo stilista tedesco manda in passerella cristalli, denim e tante tinte scure. Sul palco si esibiscono Club Dogo e La Sad

E’ una collezione a tinte dark ma che celebra la moda come stile di vita quella immaginata da Philipp Plein per raccontare il suo prossimo autunno-inverno. Look massimalisti, da sempre cifra stilistica del creativo tedesco, ma con una connotazione più gentile e persino classy. “Stavolta la collezione è molto dark - ammette Plein nel backstage della sfilata, andata in scena all’Allianz Cloud di Milano su un palco a più livelli - mentre nell’ultima parte ho voluto illuminare un po’ il guardaroba con abiti che andassero bene anche per il giorno”.

Sulla pedana c’è tutto il vocabolario di Philipp Plein: dalle catsuit ricoperte di cristalli che riproducono il logo della doppia P, a lunghi trench ladylike che strizzano l’occhio alle silhouette alla Hemut Newton, abitini con le frange e longdress solo apparentemente castigati, che lasciano la schiena nuda. Per l’uomo il monogram di cristalli si ripete sui blazer, sul denim e sul chiodo mentre le modelle scendono le scale della passerella issate su vertiginosi tacchi a spillo o plateau. “Il tacco è tornato - sottolinea Philipp Plein - durante il Covid non potevamo andare a ballare e ora lo facciamo anche sui tavoli”. Dimenticate però i tacchi noiosi, ogni modello della collezione è arricchito da borchie e cristalli preziosi. Il risultato è molto rock and roll, alla maniera di Philipp. “Questo è il nostro Dna e lo rispettiamo” rimarca il creativo.

Una menzione speciale la meritano i denim look, molto couture, con inserti in jacquard, cristalli o snake e il monogramma riprodotto su una carrellata di uscite. “Lo usiamo da 10 anni ma non lo abbiamo mai celebrato - ammette lo stilista - così ho pensato che stavolta fosse quella giusta”. Come in ogni show di Plein che si rispetti non mancano sorprese. Lo dimostrano gli ospiti d’eccezione della serata: Club Dogo e La Sad, che si alternano sul palco esibendosi con le loro hit prima e dopo lo show. “Philipp Plein - conclude lo stilista - non è solo moda ma è un lifestyle”. (di Federica Mochi)