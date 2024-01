Pitti, Tmb veste giovani talenti sportivi fiorentini

Rispetto, impegno, volontà e passione: i valori dello sport sono da sempre quelli di Tombolini. Non è un caso che il brand marchigiano abbia, nel corso del tempo, intrecciato il suo Dna con quello degli atleti e degli sportivi delle più svariate discipline fino a creare Tmb, dove l’eleganza si abbina alla comodità d’uso grazie alla morbidezza e al comfort dei modelli proposti, che permettono di adattarsi a ogni fisicità, con capi all’insegna dello stile in movimento.

Punto di forza dello stile Tmb è la sua attitudine rilassata e sportiva per ogni momento della giornata, unita a sartorialità e sperimentazione, che da sempre contraddistinguono il brand. Un connubio che è stato presentato a Pitti Uomo dai giovani talenti di diverse discipline sportive che rappresentano un’eccellenza per la città di Firenze, accompagnati dall’assessore allo sport del comune di Firenze, Cosimo Guccione. Sono stati i campioni di Atletica Firenze Marathon Abdul Majeed Omar, vincitore del titolo italiano Indoor Under 23 nel salto in lungo e più volte medagliato ai Campionati Italiani giovanili, e Alessandro Manetti, tra i migliori 10 atleti in Italia sui 100 e 200 metri, a indossare i capi di punta della nuova collezione Tmb, a partire dall'abito running, proposto anche in inediti toni di grigio, verde e viola pastello.

Insieme a loro, i nuotatori della Rari Nantes Florentia Andrea Aiazzi, terzo ai campionati di categoria 2022 nei 400mx e vincitore di diversi titoli regionali e Giovanni Generini giocatore di pallanuoto di serie A, con abiti stretch dal comfort di una tuta, felpe con dettagli tecnici e gilet in nylon, che sono attualità e storia del brand Tombolini. E poi Jacopo Andrei e Alberto Magagna, i giovani judoka della Pgf Libertas, con hoodies da running e T-shirt in cotone da portare con le giacche in tessuti tecnici frutto di un riciclo sapiente e sostenibile, che rispecchia i valori dell’azienda e dei suoi 60 anni di storia artigianale. Sono stati ospiti allo stand Tombolini l’ex canoista Antonio Rossi, i calcianti Riccardo Lo Bue e Marco Casamassima, l’attore Paolo Ruffini e l’ex calciatore Fabio Galante. Una tradizione che guarda al futuro più bello, quello incarnato dai giovani sportivi che saranno i campioni di domani, i cui valori e le cui passioni sono ispirazione e specchio di una lunga storia di successi tutta italiana.