Prada, il ritorno delle stagioni

Sedie da ufficio su un pavimento di cristallo, con un tappeto di felci, foglie e rivoli d'acqua in trasparenza che scorrono tra i sassi. Con un set molto suggestivo, Prada riafferma la centralità delle stagioni per raccontare l’uomo del prossimo autunno-inverno, svelando la contrapposizione tra due mondi coesistenti, l’ufficio e la natura. "E’ il ritorno delle stagioni - dice Miuccia Prada nel backstage della sfilata realizzata assieme a Raf Simons e intitolata, non a caso, ‘Human nature' - Parte dall’idea dell’avanguardia degli anni Venti, mi piace l’idea che ci sia ancora bisogno delle stagioni, di vivere la realtà per le nostre emozioni”.

L'obiettivo è tornare ai fondamentali: dalla cravatta al trench misteriosi, fino ai berretti e alle cuffie colorate, passando per i sandali intrecciati portati sotto il completo formale. E' un businessman che non vede l’ora di togliersi le scarpe stringate per tornare a camminare sull’erba. Non mancano riferimenti al mondo nautico nei bomber oversize e nei montoni chiusi come il giaccone da yatchman, nei berretti da marinaio e nei peacoat ingentiliti dalle cinture intrecciate sul fianco che danno un tocco trasgressivo ai look. Un vocabolario solido fatto di pezzi utili e indossabili.

“In questa collezione - spiega Raf Simons - parliamo di cosa può essere astratto e non astratto. C’è un ritorno agli elementi e molti riferimenti all’acqua, al nuoto, al mare e alla pioggia, come i nuovi impermeabili. Io vengo dal Belgio, c’è un fiume con delle città che ci si affacciano sopra e che quando si ghiaccia si uniscono. Le persone si riuniscono e vanno a pattinare, indossando outfit molto tipici. I riferimenti però sono tanti. I capi riflettono il contesto e ne sono influenzati: l'ufficio e la natura, l’interno e l’esterno, il cambiamento istintivo delle persone che attraversano queste sfere opposte”.

Ogni capo è pensato per uomini che devono fare i conti con la realtà che li circonda e non a caso i tessuti sono classici e maschili, come lo spinato e il tweed mentre i volumi appaiono più confortevoli. C’è un ritorno all’uomo concreto, coperto dalla testa ai piedi ma con il tallone in mostra, un richiamo alla connessione con la terra. Interludi giocosi punteggiano la collezione, con i colori vivaci del corallo, giallo e verde kiwi di cuffie, cardigan e accessori. "E’ importante la relazione con le stagioni - ribadisce Miuccia Prada - i vestiti sono ancorati alla realtà”. (di Federica Mochi)