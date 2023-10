Rabanne H&M, ecco la collezione

Audace e scintillante, sartoriale con un tocco sporty-chic. Sarà disponibile dal 9 novembre prossimo Rabanne H&M, la collezione pensata dal colosso svedese del fashion e da uno dei marchi più iconici della moda per unire il design futuristico a un'artigianalità innovativa. La capsule è ispira alle leggendarie creazioni degli anni '60 del fondatore della maison Paco Rabanne, maison che dal 2013 è guidata dal direttore creativo Julien Dossena. Pensata per lei e per lui, la collezione fonde le iconiche maglie metalliche e le scintillanti paillettes con un abbigliamento sportivo e sartoriale e comprende abbigliamento femminile, maschile, accessori e una capsule di home décor con H&M Home. I capi saranno disponibili il 9 novembre 2023 in selezionati punti vendita H&M e online su hm.com. In Italia sarà disponibile nei flagship store di Milano in Piazza Duomo, 25 e di Roma in via del Corso, 422.

Tra i pezzi più rappresentativi della collezione donna i due pezzi in rete metallica ispirati all’archivio Rabanne e abiti con paillettes a specchio, in chiffon decorati di strass e in jersey con stampa leopardata. Nella collezione uomo spiccano invece abiti argento, gilet in rete metallica e luxury loungewear. Per quanto riguarda gli accessori, le iconiche borse di Rabanne in paillettes e rete metallica sono protagoniste, insieme a stivali in stile western e ciabatte da piscina con paillettes. La capsule H&M Home mixa arredi in metallo di grande effetto con accessori scultorei. La collezione è stata realizzata con tessuti di alta qualità progettati per durare nel tempo, come la pelle e la lana per gli accessori, capispalla, abiti e maglieria. Per la prima volta sia per H&M che per Rabanne, gli iconici capi in maglia metallica della maison sono stati realizzati in metallo riciclato e i capi impreziositi da paillettes in Pet riciclato e strass in vetro riciclato, frutto di mesi di sviluppo.

Una selezione di capi della collezione sarà disponibile per il noleggio, con alcuni articoli in colori esclusivi, disponibili in punti vendita selezionati ad Amsterdam, Anversa, Berlino, Londra e Stoccolma. Quella con Rabanne è solo l'ultima delle collaborazioni di H&M con fashion designer e brand. L'esordio, nel novembre 2004, è stato in partnership con Karl Lagerfeld, per poi proseguire con alcuni dei più grandi nomi del settore, tra cui Versace, Comme des Garçons, Balmain, Maison Margiela, Stella McCartney e, più recentemente, Mugler. L'idea di base? Offrire collezioni high-fashion in edizione limitata più accessibili.