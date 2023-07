Rave culture e bambole ‘rotte’, il mondo sottosopra di Simon Cracker

Si chiama 'in teoria' la collezione pensata per la prossima primavera-estate dallo stilista romagnolo Simone Botte, che dedica la sfilata alle popolazioni coinvolte dall'alluvione

Rave culture e bambole ‘rotte’. Fasci di rosari al posto della cravatta. Centrini sulle scarpe e kimono colorati. Benvenuti da Simon Cracker, che per la spring summer 2024 porta il suo concetto di upcycling agli estremi, mixando le sottoculture con estrema artigianalità, zip, orli non finiti, balze, spille e patchwork. Un mondo sottosopra, tra stratificazioni e citazioni punk.

“La collezione si chiama ‘in teoria’ - spiegano all’AdnKronos gli stilisti Simone Botte e Filippo Biraghi nel backstage - e nasce da una cartolina che abbiamo trovato e che diceva ‘in teoria un giorno mi trasferirò’ poi in pratica…da lì è partito il ragionamento su cosa voglia dire ‘in teoria’. Noi ‘in teoria’ siamo un fanta mega brand, in realtà abbiamo ancora un sacco di difficoltà, per cui la nostra è una forma di protesta”.

In passerella l’upcycling è onnipresente: dalle giacche destrutturate alle sovrapposizioni di capi, fino ai tessuti destroyed. “Ci siamo focalizzati su stoffe e materiali che non siamo mai riusciti a usare - affermano i due creativi -. La collezione ci ha messi alla prova”. sulla catwalk tutto si fonde e si confonde, anche la line-up, l’ordine delle uscite, è random.

“L’abbiamo sorteggiata, le immagini sono state pescate a caso”. Diversi i riferimenti usati per dare un’estetica a ‘in teoria’. Dalla bambola lanciata sul mercato e subito ritirata perché faceva paura, fino alla cultura rave. “Noi siamo sempre attaccati alla nostra parte creepy - sottolinea Simone Botte -. E poi c’è il rave originale dell’88, quando i giornali lo descrivevano come ‘la festa del diavolo’ ma i ragazzi venivano fotografati mentre ridevano”.

Non mancano riferimenti al Codex Seraphinianus, enciclopedia immaginaria illustrata dall’artista italiano Luigi Serafini negli anni ‘70 e alla serie tv britannica ‘Il Prigioniero’ ambientata in un mondo distopico orwelliano e kafkiano. Classe 1985, originario di Cesena, Simone Botte, fondatore del brand, non nasconde la difficoltà di aver lavorato a questo show durante l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. “In teoria ci mancava metà della collezione - dice - ma in pratica ci siamo riusciti. La sfilata è dedicata alla nostra Regione e alle persone che spalavano il fango cantando”. (di Federica Mochi).