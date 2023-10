Riyadh Fashion Week consolida Arabia Saudita come potenza emergente fashion

L'Arabia Saudita si consolida come potenza emergente della moda grazie alla Riyadh Fashion Week. Quattro giorni di show ed eventi hanno portato buyer e leader del settore nel Regno per creare opportunità di business per i designer sauditi e dimostrare l'ampiezza e la profondità della scena della moda emergente saudita. Sono 29 i marchi sauditi che hanno preso parte a 15 sfilate, dal 20 al 23 ottobre, con il celebre couturier saudita Mohammed Ashi che ha presentato il suo primo show nel Paese, "una pietra miliare storica per l'Arabia Saudita", come ha osservato la comunità globale della moda.

L'evento è stato l'occasione per celebrare tre anni di crescita e successo dalla fondazione della Saudi Fashion Commission. A supportare i designer dal front row sua eccellenza Hamed Fayez, vice ministro della Cultura saudita. Presente anche la top model Halima Aden che ha sfilato sulla passerella per Honayda Serafi, debuttando con la collezione 'Cosmos' in onore di Rayyanah Barnawi, la prima astronauta saudita ad andare nello spazio. Diverse le celebrities che hanno assistito all'evento, tra cui l'influencer tedesca Leonie Hanne, l'attrice saudita Khairiah Abulaban, il cantante egiziano Ahmed Saad e i gemelli degli Emirati, Mohammed e Humaid Hadban. La settimana della moda ha sostenuto la diversità dei designer sauditi emergenti e dei marchi sauditi più affermati. Oltre alle sfilate, è stato allestito uno anche showroom per gli ospiti.

"Questa settimana è stata un sogno diventato realtà - ha detto Burak Çakmak, ceo della Saudi Fashion Commission -. La Riyadh Fashion Week è un ottimo esempio del nostro impegno nel riunire l’industria della moda e del percorso di trasformazione per il settore. Stiamo svolgendo un ruolo fondamentale nel promuovere la crescita economica e la diversificazione, creando al contempo un ambiente in cui i talenti locali possano sviluppare le loro capacità. Non ringrazierò mai abbastanza la comunità locale e globale per essersi riunita a Riyadh e aver sostenuto la moda saudita. Non vedo l'ora di vedere cosa succederà alla Riyadh Fashion Week".