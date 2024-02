Roberto Cavalli, il marmo è il nuovo animalier

Usare una canzone dei Rammstein per chiudere la sfilata? Provateci pure, non ci riuscirete. A meno che non siate Fausto Puglisi. Lo stilista, del resto, riserva più di una sorpresa sulla passerella di Roberto Cavalli dedicata al prossimo autunno-inverno. A partire dalla soundtrack, 'Fuhre mich' del gruppo industrial metal tedesco ma soprattutto una parola nuova che lo stilista conia per descrivere la sua collezione: 'Marbleous' dall'inglese marble (marmo) e marvelous (meraviglioso). "Il marmo è il nuovo animalier - racconta Puglisi -. Sono partito da questa mia ossessione costante, che è il marmo antico. Amo collezionare blocchi di marmo e entrare nelle chiese o ovunque ci siano segni di intarsi e lavorazioni legati alla tradizione italiana del marmo".

Sulla passerella, allestita a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa italiana, lo stilista ha voluto tradurre il marmo, "quintessenza dell'italianità", in leggerezza, partendo da un elemento rigido come la pietra "per trasformarla in qualcosa di estremamente Cavalli". Fedele al suo credo opulente e chic, Puglisi si conferma ancora una volta una voce unica nel panorama mondiale della moda. "Il marmo è stampato e trasformato in elementi plissettati - sottolinea il creativo - è un viaggio da Palermo a Roma, fino a Venezia, le mie città di riferimento. Ho voluto esaltare i pezzi separati che appartengono al guardaroba Cavalli dai pezzi body conscious, che sono in ciniglia devoré con giochi di trasparenza". Tra i pezzi chiave la sottoveste sexy tagliata di sbieco e la vestaglia "una nuova ossessione", che si trasforma in kimono plissettato a corteccia. Anche il velluto è un omaggio a Venezia e richiama elementi orientali di Costantinopoli.

Le tuniche sono tagliate a sacchetto mentre le pieghe piatte sgualcite e appiattite come nel kilt abbinato al top lingerie. E ancora, infinite le varietà di venature del marmo bianco e nero, stampato sui leggerissimi piumini oversize e nella borsa da giorno in vernice marmorizzata. "I capispalla segnano un nuovo giorno Cavalli con jeans e giacche scivolate - dice Puglisi - mentre i pantaloni palazzo sembrano gonne comfort. Il piumino è il nuovo feticcio dell'inverno, ideale per le prossime tempeste di neve a New York". Tra i pezzi più preziosi i minidress lavorati, le cappe plissettate e gli abiti da sera cut-out. Audace e sofisticata, la collezione non tradisce i canoni del marchio ma, al contrario, rafforza quell'immagine di donna potente, sicura di sé e dal glamour innato che da sempre caratterizza il marchio. (di Federica Mochi)