Roma Fashion White 2023, l’Alta Sartorialità Italiana sfila in Chiesa

“RomaFashion White”, uno dei più importanti appuntamenti dedicati al mondo della promozione e della valorizzazione dell’Alta Sartorialità Italiana giunge nel 2023, alla sua XVI^ Edizione. L’evento programmato per mercoledì 11 ottobre – ore 19.30 - ideato da Antonio Falanga, organizzato da Grazia Marino, prodotto da Spazio Margutta, patrocinato dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, da CNA Federmoda, sarà condotto dalla giornalista Cinzia Malvini.

Il suo format, un fashion-show esclusivo, si contraddistingue dalle altre iniziative del settore per l’unicità della sua location: la Chiesa Episcopale San Paolo Entro Le Mura, un complesso architettonico in stile neoromanico-neogotico, dichiarato monumento nazionale dal Governo Italiano.

Nel corso dell’evento “RomaFashion White” di particolare prestigio il momento dedicato al conferimento del "Premio RomaFashion” Premio alla Carriera e alle Professioni Moda. L’iniziativa ideata nel 2002 dal fashion producer Antonio Falanga mira a rendere omaggio alle carriere e all'impegno dei principali protagonisti del sistema moda italiano: giornalisti, stylist, fotografi, uffici stampa, istituti e accademie di moda, fashion testimonial che promuovono e operano con competenza, nei diversi ambiti professionali del settore moda.

I professionisti della Moda premiati nell’Edizione 2023 saranno: per la Sezione Giornalismo Valeria Arnaldi tra delle firme più prestigiose del quotidiano Il Messaggero; per la Sezione “Fashion News” Patrizia Vacalebri giornalista dell'agenzia ANSA esperta di moda; per la Sezione “Istituzioni” Marco Landi Presidente di CNA Federrmoda membro del CdA di Pitti Immagine; per la Sezione “Fashion Talent Scout” Simonetta Gianfelici una carriera prolifica come top model ideatrice e consulente di prestigiosi format moda fra questi il progetto “Who is on Next?” realizzato con Vogue Italia; per la Sezione “Sartorialità Maschile” Luca Litrico alla guida della storica Sartoria Litrico da oltre settant’anni all’attenzione del mercato italiano e internazionale per la realizzazione di abiti da uomo sartoriali ed infine per la Sezione “Fashion Testimonial” Fabiola Sciabbarrasi da giovanissima top model dal fisico statuario Ambassador per i principali brand moda del settore, oggi consulente per le produzione artistiche di Rai e Mediaset.

Durante la manifestazione cinque saranno i quadri moda che si alterneranno nella magica passerella della navata della Chiesa di San Paolo Entro Le Mura: VITTORIA ROMA presenta esclusive creazioni prêt-à-couture ispirate a Emilie Flöge la rivoluzionaria designer dietro (e dentro) i dipinti di Klimt; la Sicilia barocca di FABRIZIO MINARDO con le sue bellezze e la sua storia, fonte d’ispirazione per le sue esclusive sartoriali creazioni; il Brand CUPPARI COUTURE della Fashion Designer Antonella Cuppari, dalla sua amata Calabria a Roma con preziose creazioni realizzate interamente a mano; L’ACCADEMIA della Moda e del design SITAM di Lecce in passerella con una collezione di alta moda decisamente fuori dagli schemi: “pop art couture” realizzata dagli allievi del corso di Fashion Graphic Design ed infine GAIA Italian Handamade Jewellery e la sua Capsule Collection gioielli unici, dallo stile concettuale, ispirati dalle Collezioni più rappresentative realizzate nel corso del suo decennale creativo, che ricorre quest’anno.

Partner dell’evento: KEVIN MURPHY celebre hairstylist di fama mondiale, icona nel mondo della moda e maestro nell’arte dell’hairstyling vanta la presenza nelle maggiori riviste internazionali come Vogue, Vanity Fair e GQ; RAFFAELE SQUILLACE considerato un’eccellenza del made in Italy nel settore beauty, punto di riferimento importante per agenzie, numerose celebrities e prestigiosi magazine di settore ed infine CIÙ CIÙ Tenimenti Bartolomei un gruppo di aziende vitivinicole leader sul mercato tra i produttori di vino, che vanta la presenza di cinque cantine annoverate fra le principali realtà italiane.