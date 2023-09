Sarah Burton lascia Alexander McQueen. La direttrice artistica dell'etichetta britannica e il gruppo Kering si separano mettendo così fine a una collaborazione "durata oltre due decenni" come sottolinea il colosso francese del lusso nella nota diffusa ieri sera. La sfilata primavera-estate 24 disegnata da Burton si svolgerà a Parigi a fine mese e segnerà la conclusione della brillante partnership iniziata nel maggio 2010, alla morte del fondatore del brand, Lee Alexander McQueen, del quale Burton è stata braccio destro e fidata collaboratrice per oltre 14 anni.

Dal suo arrivo alla guida della maison, Burton ha creato collezioni indimenticabili, guadagnandosi nel 2011 il titolo di Designer of the Year dal British Fashion Council. Sotto la sua direzione creativa, il brand ha portato avanti la visione couture di McQueen, arricchendola di alcuni degli elementi cardine della stilista: sartorialità fluida, ricami preziosi e tagli audaci. La creazione più famosa resta l'abito da sposa realizzato per il matrimonio di Kate Middleton con il principe William. Da allora, Sarah Burton ha vestito una serie di celebrities da Lady Gaga a Beyoncé e Nicole Kidman.

"Sono molto orgogliosa di tutto quello che ho fatto e del mio incredibile team in Alexander McQueen - afferma Sarah Burton -. Per me sono una famiglia e questa è stata la mia casa negli ultimi 26 anni. Voglio ringraziare François-Henri Pinault per aver creduto in me e avermi dato questa eccezionale opportunità. Soprattutto, voglio ringraziare Lee Alexander McQueen. Mi ha insegnato tanto e gli sarò per sempre grata. Guardo con impazienza al futuro e al nuovo capitolo che si aprirà, e custodirò per sempre questi momenti preziosi". Dal canto suo Kering, tramite l'amministratore delegato di Alexander McQueen, Gianfilippo Testa, esprime "immensa gratitudine a Sarah per aver contribuito a scrivere un capitolo così importante nella storia della maison. La sua impronta in questi ultimi 26 anni lascerà un segno indelebile".

Si dice "immensamente grato" alla stilista anche François-Henri Pinault, presidente e amministratore delegato di Kering: "Vorrei ringraziarla personalmente per il lavoro che ha svolto negli ultimi due decenni, prima al fianco di Lee Alexander McQueen, ruolo decisivo per il suo successo, poi come direttore creativo del brand. Grazie alla sua esperienza, alla sua sensibilità e al suo talento, Sarah ha continuato a far evolvere l'espressione artistica di questa maison iconica. Ha preservato e perpetuato l'eredità di Lee, la sua attenzione ai dettagli e la sua visione unica, aggiungendo al contempo il suo tocco personale e altamente creativo". In attesa di conoscere l'ultima collezione di Sarah Burton i riflettori sono puntati al successore della stilista, che, assicura Kering, sarà annunciato a tempo debito.