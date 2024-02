Sartoriale e su misura la nuova 'Mini me bag'

Su misura come un completo sartoriale, esclusiva come lo può essere un pezzo unico, autentica come ogni donna: la 'Mini Me Bag' di A5o4 è una dichiarazione di indipendenza. Piccola e compatta, pensata per contenere tutto l’essenziale, alla base geometrica con chiusura a pattina abbina un’infinità di possibilità che rendono ogni borsa unica. Dalla scelta dei materiali ai colori, dal doppio manico regolabile alla tracolla amovibile, la ‘Mini me bag’ è la tela bianca su cui dipingere la propria identità, un accessorio che parla di chi lo indossa, esprimendone l’autenticità.

Interamente realizzata a mano da artigiani napoletani, è disponibile in pelle in army, scarlet, red marron, off white, nero, cuoio e cipolla, nella versione vernice è proposta in versione nero o barolo. Impossibile trovarne due identiche: ogni borsa è un pezzo unico, il risultato di un processo di produzione di qualità, che punta solo su pelli spazzolate o nappate, lavorate a mano, rigorosamente a concia vegetale.