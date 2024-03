Sodini lancia 'Reverse', linea gioielli con materiali sostenibili

Il brand Sodini, per la collezione spring summer 2024 lancia 'Reverse', la nuova linea di collane, bracciali e orecchini ecosostenibili, realizzata con materiali di recupero. Con un impegno che va avanti da oltre tre anni nel promuovere pratiche di lavorazione sempre più green, Sodini presenta una linea realizzata con materiali di scarto, che unisce eleganza e consapevolezza ambientale, all’insegna dello stile e che vede l’attrice e modella Chiara Baschetti protagonista della campagna.

Sodini, tra le prime aziende nel settore del bijoux ad adottare il riutilizzo di componenti come pratica di lavorazione e realizzazione prodotto, con questa linea "conferma il suo impegno nel ridurre l’impatto ambientale ed essere promotori di un messaggio di sensibilizzazione legato alla protezione del pianeta" spiega il brand. La collezione 'Reverse' è un tributo alla natura, data anche dalla forma ovale dei ciondoli e dalla scelta dei colori verde, rosa, giallo e bianco.

Oltre alla resina standard, 'Reverse' presenta elementi realizzati con resine provenienti da due diverse fonti sostenibili: la resina derivata da rifiuti domestici, che vengono dapprima liofilizzati e compattati, per poi essere lavorati a temperatura con pigmenti naturali e la resina proveniente dalla lavorazione di scarti di magazzino che derivano dalla trafilatura di materiale in giacenza, attraverso macchinari speciali. La lavorazione della resina avviene inoltre a basse temperature, in modo tale da ridurre il consumo energetico mentre la colorazione dei gioielli, avviene utilizzando pigmenti naturali anziché sostanze chimiche, confermando ulteriormente l’impegno dell’azienda a lavorare con un approccio poco dannoso e sempre più sostenibile.