Sorrisi e neve da Emporio Armani: "Abiti portabili a tutte le età'"

Per la prossima stagione autunno/inverno, lo stilista resta coerente al suo credo con abiti indossabili e romantici

Una nevicata romantica sulla passerella chiude la collezione di Emporio Armani per il prossimo autunno-inverno. Le modelle sorridono e si divertono mentre danzano con l’ombrello in mano. Sorridono anche gli ospiti presenti e sorride Giorgio Armani quando racconta di essersi fatto “il mazzo” per convincere le modelle a mettere da parte la loro abituale espressione corrucciata. “Ho voluto essere coerente col mio credo - racconta lo stilista al termine della sfilata - cioè fare vestiti che si mettono. C’è qualche concessione allo spettacolo ma mi sembra sia tutto molto portabile a tutte le età della donna”.

È una figura romantica quella tratteggiata dallo stilista, tipicamente armaniana: porta i pantaloni sotto l’abito vaporoso che per lei è una camicia, riscopre il cappotto dalle forme ampie e avvolgenti, il gilet di tessuto o di crochet, indossa tute, pantaloni sciolti che si chiudono al fondo è abiti preziosi. C’è qualche venatura bohémien e tocchi d’Oriente mentre la silhouette si fa avvolgente, con le spalle in evidenza. “Anche quando indossa i cappottoni da uomo - sottolinea Armani - voglio che la donna rimanga donna”.

La sera si accende e brilla in un tripudio di riflessi metallici, ricami di stelle e lune e catenelle di strass. “Le stelle sono una banalità - osserva lo stilista - le troviamo sui giocattoli dei bambini, nelle pitture del passato. Sono emblematiche di qualcosa di irraggiungibile, che prima o poi dovremo tutti conoscere e che fanno un po’ sognare”. Ad applaudire lo stilista nel front row, tra ospiti come Margherita Buy e Gabriele Muccino, anche la bassista dei Maneskin, Victoria De Angelis, protagonista della nuova campagna Emporio Armani: “Lei - ammette Re Giorgio - è un amore”. (di Federica Mochi)