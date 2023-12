Stile, qualità ed eleganza nel nuovo e-commerce del brand Angelico

in collaborazione con Delta Pictures

Lo storico brand biellese Angelico è online con il nuovo portale e-commerce, una vetrina virtuale che si affianca alla vasta rete di negozi presenti in numerose città italiane e svizzere.

Per Angelico, nato come lanificio oltre sessant’anni fa, il nuovo store online diventa una preziosa risorsa in grado non solo di raggiungere la clientela nazionale ma anche di presentare le sue collezioni di abbigliamento e accessori uomo e donna ai mercati stranieri.

Abbracciando le opportunità offerte dalla digitalizzazione e dal commercio elettronico, infatti, Angelico ha scelto di rinnovare il sito e-commerce all’insegna dei valori che caratterizzano il marchio fin dalla sua fondazione: eleganza, qualità sartoriale, cultura dello stile, professionalità, eccellenza delle materie prime e cura dei dettagli.

La filiera della moda nell’e-commerce Angelico

Assoluta protagonista dello shop online di Angelico è la filiera della moda, femminile e maschile, coinvolta in tutte le sue fasi: dalla filatura, alla produzione dei tessuti fino alla creazione finale dei capi che compongono le singole collezioni, spaziando dallo stile informale a quello da cerimonia, accessori compresi.

Grazie all’interfaccia semplice e intuitiva e al pratico menu di navigazione è possibile sia visualizzare nel dettaglio le collezioni del brand, sia accedere alle promozioni attive, lasciandosi ispirare dalle proposte pensate per soddisfare la ricerca di eleganza e qualità.

La collezione 2023-2024, pensata per lui, propone cappotti e impermeabili dal gusto classico e raffinato, ma anche maglie calde e giacche dal taglio sartoriale ideali per ogni stagione. Per lei, invece, Angelico presenta giubbotti e piumini, camicie e bluse raffinate e realizzate con tessuti di alta qualità caratterizzate da una vestibilità impeccabile: non mancano però i capi più sportivi e i tailleur, che rappresentano un vero e proprio must-have.

Valore aggiunto dell’e-commerce è la possibilità di iscriversi alla newsletter per essere sempre informati sui nuovi arrivi e sulle promozioni periodiche. Grazie al Servizio Clienti, attivo dal lunedì al venerdì, è sempre possibile mettersi in contatto con il team di Angelico, raggiungibile anche compilando il form online e via chat.

La storia del brand Angelico

Dietro alla creazione del brand Angelico, si cela l'intraprendenza di Giuseppe Angelico: nel 1959, a Ronco Biellese, ha dato vita al lanificio che sarebbe stato destinato a diventare leader nel settore tessile, sinonimo di artigianalità, stile e costante ricerca di qualità.

Fin dalla fondazione dell’azienda, la fusione di tradizione e modernità ha rappresentato una combinazione vincente determinando l’attuale posizionamento competitivo del Brand.

Tratto distintivo della linea di abbigliamento proposta da Angelico è la capacità di essere sempre al passo con i trend della moda, combinando il gusto contemporaneo con la lavorazione eccellente mantenendo la sua identità originale.

Traendo ispirazione dalla bellezza delle cose vissute, l’equilibrio tra eleganza e funzionalità è garantito. Le collezioni Angelico si caratterizzano per linee pulite e semplici, dettagli attentamente studiati e stile intramontabile.