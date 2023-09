Stilista Capucci: "con 'Turandot' esperienza unica, indimenticabile, rara"

Il grande sarto italiano ha firmato i costumi per il capolavoro pucciniano in cartellone al Teatro Petruzzelli di Bari fino al 20 settembre. Centinaia di fantasmagorici abiti dalle tinte lussureggianti, vere e proprie sculture di stoffa (198) che hanno coinvolto per tre mesi di lavoro 22 sarte, un cappellaio, due decoratori, 2 pittori e tre ricamatrici.

"Un'esperienza meravigliosa, ho collaborato con tutta la mia fantasia, con il desiderio di dare il meglio. Spero di esserci riuscito. E' stata la mia prima volta nell'opera lirica, dopo una breve parentesi al San Carlo di Napoli con 'Capriccio' di Strauss, esperienza così diversa dalle passerelle della moda. Unica, indimenticabile, rara". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos il maestro Roberto Capucci dopo il successo riscosso al Teatro Petruzzelli di Bari dalla 'Turandot' (regia Paul Currant), capolavoro pucciniano in cartellone fino al 20 settembre, per il quale il grande stilista ha firmato i sontuosi e coloratissimi costumi di scena.

Centinaia di fantasmagorici abiti dalle tinte lussureggianti, ispirati agli origami, tra linee fluttuanti e rigorose geometrie. Vere e proprie sculture di stoffa in movimento (198) che hanno coinvolto durante i tre mesi di lavoro 22 sarte, un cappellaio, due decoratori, 2 pittori e tre ricamatrici.

"Turandot è un'opera ardita, una fiaba emozionante - ha aggiunto Capucci- Ho lavorato in assoluta sintonia e in modo eccezionale con le maestranze, i cantanti, il coro, lo scenografo Gary MacCann, un genio, per non andare fuori temi si è ispirato ai miei costumi. Mai un contrasto, mai un alterco, mai alcuna divergenza e poi Bari è una città accogliente e il Teatro Petruzzelli un tempio della musica. Le repliche sold out di 'Turandot' dimostrano quanto la musica e l'opera lirica a Bari siano amate e seguite".