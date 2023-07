Superga lancia capsule con Viktor&Rolf

In occasione del 30esimo anniversario di Viktor&Rolf, Superga unisce le forze con il brand di lusso e presenta una capsule in edizione limitata ispirata agli elementi che caratterizzano i 30 anni di lavoro di Viktor&Rolf, il fiore couture e il caratteristico fiocco. Con l'uso di questi motivi tipicamente Viktor&Rolf, eleganza e glamour concettuale convergono in un'inaspettata sneaker haute couture. Questo drop speciale si compone di due modelli iconici Superga: la platform 2790 e la sneaker alta 2708.

La 2790 con platform alta 4 centimetri si caratterizza per la tomaia in raso con bordature imbottite, occhielli ricamati e lacci in raso. Uno straordinario fiocco in raso adorna la parte anteriore della sneaker. Tutti i dettagli sono tono su tono e, sul retro della suola in gomma vulcanizzata è presente il patch in gomma con logo Viktor&Rolf.

La 2708 high-top con platform alta 4 centimetri si caratterizza per tomaia in raso con occhielli ricamati e lacci in raso. Il decoro couture sulla tomaia è una cascata di fiori cuciti a mano in raso e organza con cristalli Swarovski. Tutti i dettagli sono tono su tono, e sul sul retro della suola in gomma vulcanizzata è presente il patch in gomma con logo Viktor&Rolf.