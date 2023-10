Thom Browne, una capsule per i 20 anni

Thom Browne celebra i suoi 20 anni con una capsule collection di capi iconici, ridisegnati per includere la scritta '2003', l'anno di fondazione del marchio. Per i ricami, Thom ha abbinato il motivo delle divise delle squadre sportive con la tecnica del punto croce all'uncinetto per ricamare la data monumentale '2003' su ciascuno dei prodotti all'interno della collezione. La collezione include capi sartoriali su misura e pronti da indossare, tra cui un cappotto chesterfield e un classico blazer in cachemire, gonne plissettate in lana flanella classica e bermuda, polo in cachemire a piqué e cardigan, una giacca varsity con chiusura a scatto e una borsa Mr. Thom in pelle granulata.

La capsule collection è disponibile a partire da ogi nei negozi Thom Browne di tutto il mondo e su thombrowne.com. Il ventesimo anniversario di Thom Browne sarà celebrato questo autunno in modi specifici e accurati. Le celebrazioni includeranno un libro da collezione, un tour globale e una serie di eventi, mostre di archivio e una capsule collection incentrata sull'anno 2003, in cui Thom Browne è stato fondato.