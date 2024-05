Torna 'Discovery Fashion Industry', evento per studenti Moodart

Si terrà domani, a Verona, la seconda edizione di 'Discovery Fashion Industry', evento dedicato agli studenti dell'accademia Moodart e a chi vuole intraprendere una carriera nel fashion system, nato da un'idea di Elisa Sorrentino, fondatrice di Moodart Fashion School. L'evento si svilupperà di due momenti. Il primo per gli studenti del secondo anno, master e intensive per dare loro l’opportunità di interagire con alcuni importanti mentor del mondo della moda. Sarà un ricco momento di confronto, ispirazione e interazione con gli ospiti presenti, che metteranno la loro esperienza e il loro percorso a disposizione dei ragazzi. Lo scopo è dare loro un approfondimento sui vantaggi e svantaggi dello sviluppo della professione all'interno delle aziende o come freelance.

Tra i mentor Silvia Ortombina, art director costume director, stylist e fondatrice di Tiny Idols, Rina Tollio creative talent acquisition & employer breanding manager per il gruppo Otb, Lorenza Castellani, fashion Hr consultant & community manager presso Suitex International, Fabio Munis, fotografo e image director e co founder di Touch Studio Milano e Paola Ruffo pr ed esperta di comunicazione, oltre a due ex studenti di Moodart per raccontare i loro due percorsi in azienda e come freelance.

Il secondo momento è aperto anche al pubblico, tra cui gli studenti dei licei con lo scopo dare loro un preciso orientamento nel mercato della moda, il tema del talk è il mercato della moda, con un approfondimento sulle nuove professioni richieste, le opportunità dei giovani e le dinamiche ad esse collegate. Parteciperanno al talk Silvia Ortombina, Rina Tollio, Lorenza Castellini, Paola Ruffo e Elisa Sorrentino. Modererà il dibattito Fabio Di Nicola, direttore didattico della scuola. Moodart è la prima scuola di comunicazione per la moda, immagine coordinata ed eventi in Italia, dove pratica e teoria vanno di pari passo. L’istituto di alta formazione è stato fondato da Elisa Sorrentino nel 2011 a Verona. “Studia, impara, sperimenta, viaggia e, infine, lavora”, è il mantra che riassume la filosofia dell’istituto.