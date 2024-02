Twinset debutta in passerella a Milano

Lo show, che andrà in scena il 20 febbraio prossimo all’interno dei Frigoriferi Milanesi, sarà un tributo al Dna del brand. L'attrice Sienna Miller scelta come testimonial di stagione

Non un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza. Con questa premessa si inserisce la scelta di Twinset di sfilare all’interno della Milano fashion week di febbraio 2024. Un’occasione per celebrare i traguardi del passato insieme a chi, quei risultati, li ha costruiti, e riflettere, con un certo ottimismo, sul futuro. Lo show, che andrà in scena il 20 febbraio prossimo all’interno dei Frigoriferi Milanesi, sarà un tributo al Dna del brand, da sempre sinonimo di una femminilità dal côté bohémienne, esemplificata dalla testimonial di questa stagione, Sienna Miller, scattata da Daniel Jackson su un roof-top con vista sullo skyline londinese.

"L’idea di una sfilata era già all’interno delle nostre previsioni da tempo, ma abbiamo deciso di arrivare a questo risultato gradualmente - afferma il ceo Alessandro Varisco -. Da un lato si vuole sottolineare l’apice di un processo evolutivo iniziato 5 anni fa, con l’arrivo di Lara Davis come direttrice creativa, facendo il punto sul nostro alfabeto stilistico. Dall’altro, con le maison del lusso sempre meno accessibili, si sta creando uno spazio per i brand portatori di una moda elegante e di qualità, con prezzi accessibili: i tempi sono maturi dal punto di vista delle opportunità. Opportunità che Twinset può e deve cogliere".

A raccontare questi 34 anni di stile, costruiti sempre in perfetto equilibrio tra la femminilità dei pizzi e il carattere edgy di biker e pantaloni in pelle, saranno altrettante uscite, in uno show che prende a prestito la numerologia per distillare la sua essenza. Accogliente, come la regione nella quale è nato, per Twinset quest’attitudine alla condivisione passa obbligatoriamente per la presenza delle sue top client, che, al pari delle celebrity in front row, saranno invitate ad assistere all’evento. Così, potranno prendere parte alla celebrazione gioiosa di un percorso al cui successo hanno contribuito in maniera sostanziale.