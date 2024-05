Twinset lancia capsule con brand emergente Giglio Tigrato

Il marchio upcycling fondato da Carlotta Orlando riprende il suo iconico francobollo, per animarlo degli elementi iconici che caratterizzano i due brand: il cuore, la tigre, la donna

Twinset introduce con la nuova collezione spring-summer 24 una capsule in collaborazione con il brand emergente milanese Giglio Tigrato. Il marchio upcycling è stato fondato da Carlotta Orlando, una giovane designer di Milano che, nel settembre del 2020, ha deciso di far sua la causa per una moda più responsabile, trasformando la mansarda di sua nonna nel suo atelier.

La collaborazione tra i due brand "trova le sue radici nel desiderio di dare vita a qualcosa che parli di sostenibilità e di scambio: i due marchi italiani infatti, pur nelle loro differenze, si ritrovano nel dialogo con la natura, sempre presente nelle loro collezioni sotto forma di stampe, forme, colori e immagini" spiega Twinset.

Da un lato lo stile romantico di Twinset, dall’altro Giglio Tigrato, con il suo carattere irriverente. Giglio Tigrato riprende il suo iconico francobollo, simbolo del viaggio che si affronta nella vita di tutti i giorni, per animarlo degli elementi iconici che caratterizzano i due brand: il cuore, la tigre, la donna. La limited edition di t-shirt è sostenibile e certificata.