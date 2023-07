Twinset lancia capsule con Marco Rambaldi

Era destino che Marco Rambaldi, tra i talenti più promettenti della moda italiana, e Twinset si incontrassero. Li accomuna la terra di origine, l’Emilia Romagna. Marco è bolognese e Twinset è profondamente radicata nel territorio, ricco di tradizione manifatturiera, di Carpi. Per questo i due hanno unito le forze in una capsule collection di capi in maglia sostenibile.

Twinset e Rambaldi sono infatti accomunati dalla condivisione profonda di valori come la ricerca creativa, il rispetto delle tradizioni artigianali e la sostenibilità. La collaborazione è per questo avvenuta in maniera naturale, davanti a macchine per la maglieria moderne e a fogli di carta pieni di disegni fatti a mano, con l’idea di coniugare storie antiche con un linguaggio contemporaneo. Il tema della collezione parte dalle mani 'magiche' delle contadine emiliane che stampavano a mano le tovaglie della festa con tradizionali blocchi di legno, usando colori naturali e rappresentando uva e viti, parti fondamentali del ciclo produttivo della vita di campagna. Dentro le case c’era anche tempo per tricottare a mano, per creare uncinetti e ricami lievi con un gusto per le piccole cose quotidiane lontano dal glamour, con un aspetto infantile, naïf, romantico.

La capsule collection è fatta di pezzi singoli componibili e scomponibili perché immediatamente riconoscibili per il loro tratto decorativo che rimanda non solo al territorio ma anche a un modo terreno, radicato di vivere la vita. Essenzialmente italiano. Per le maglie Marco Rambaldi ha usato il filato Treeblend, di proprietà di Twinset. I cascami, scarti grandi o piccoli generati dalla tessitura delle maglie, andrebbero persi se non fossero invece reinseriti nel ciclo produttivo, evitando lo spostamento delle materie prime e risparmiando energia, acqua e prodotti chimici. La creazione del filato in questo modo virtuoso comporta un risparmio del 23 % di CO2.

Attraverso l’uso di macchine Shima di ultima generazione che producono integralmente il capo, si evitano sprechi e cicli di lavorazioni successive, mentre il lavaggio viene effettuato con speciali washing balls che utilizzano solo saponi naturali e riducono del 70 % l’uso di acqua e dell’85 % quello di energia elettrica. Anche sul segmento dell’asciugatura c’è un intervento sostanziale: non avviene dentro asciugatrici industriali ma in piano, anche in questo caso portando ad un notevole risparmio di energia e di emissioni. Infine, tutto il packaging delle maglie in Treeblend è in carta o cartone riciclati e la vendita ai reseller e ai monomarca Twinset viene fatta attraverso campioni virtuali modellati in 3D, evitando la realizzazione e spedizione di prodotti fisici.