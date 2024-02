Twinset sfila a Milano, cast stellare per celebrare 34 anni

Trentaquattro look, tanti quanti gli anni di vita del brand, con un casting stellare che schiera tra le fila le supertop Natasha Poly e Amber Valletta, accanto alle new faces del panorama mondiale. Twinset debutta sulle passerelle milanesi con una collezione iconica che ripercorre il Dna del marchio carpigiano oggi di proprietà del fondo Usa Carlyle. Nello spazio culturale dei Frigoriferi Milanesi, alla vigilia dell’inizio delle sfilate per il prossimo autunno-inverno, il marchio compone un saggio sul tessuto con i suoi capisaldi: abiti in pizzo lavorato in lana, giacche in velluto matelassé, minidress lamé, abiti sottoveste in seta e giacche in pelle dai volumi boxy.

“La collezione è romantica e contemporanea, molto bohemienne - spiega nel backstage l’amministratore delegato Alessandro Varisco -. Questa sfilata ha un significato importante per noi: ormai sono 5 anni che lavoriamo con il direttore creativo Lara Davis e siamo arrivati al punto in cui è giusto esporre a livello internazionale il nostro brand grazie a questa sfilata”.

Il focus è tutto sulla maglieria: “Twinset nasce così - dice Varisco -. Il 70% dei capi in passerella è in maglieria, sono abiti iconici e abbiamo molto know how grazie alla manifattura interna che ci permette di fare molta sperimentazione. Il nostro brand ha 34 anni, bisogna dire grazie a Simona Barbieri (la fondatrice, ndr) che ha creato un brand in modo coerente che poi si è evoluto”.

In passerella non mancano accenti strong come come il total look biker composto da stivali, shorts e giubbotto in pelle addolcito da maglione e camicia dal collo vittoriano. “Vogliamo offrire un’alternativa al lusso con prezzi accessibili - sottolinea Varisco -. Per noi la sfilata rappresenta un punto nuovo di partenza con un prezzo medio attorno a 380 euro, molto lontano dal lusso. Noi vogliamo essere coerenti con l’accessibilità al nostro prodotto”.

Un’accessibilità che non ha niente a che fare con la mera giovinezza anagrafica, e che abbraccia donne di ogni età, accomunate da uno stile costruito su pochi capi versatili e altrettanti accessori. In pedana, a incarnare lo spirito Twinset, una schiera di modelle che hanno fatto la storia della moda internazionale: accanto alle icone Natasha Poly e Amber Valletta sfilano anche Andreea Diaconu, Vanessa Moody, Maartje Verhoef, Stella Lucia, Vanessa Moody e Faretta. “Queste modelle rappresentato tutte le donne - dice Varisco - è un casting eccezionale e sono molto soddisfatto. Ci sono donne che hanno dato tanto in passato e nuovi volti, tutte sono eccezionali”. (di Federica Mochi)