'Viaggio a Marrakech' per Billionaire

Il brand di lusso di Philipp Plein torna a Milano per la spring-summer 2024: "Il focus è sulla qualità, non vogliamo cambiare"

E' il giardino del Four Seasons di Milano ma è come essere a Marrakech. Si ispira ai colori e alle atmosfere del Nord Africa Billionaire, che per la prossima primavera-estate racconta di un uomo che ama viaggiare e godere della vita. Un dandy gentiluomo che non ha paura di osare pur restando tendenzialmente classico nel suo stile.

"Mi sono ispirato ai colori del Nord Africa e della terra - racconta all'AdnKronos Philipp Plein, proprietario e designer del brand, nel primo giorno della Milano fashion week dedicata alle collezioni maschili -. Ci sono il beige, il marrone, un tocco di zafferano, i toni del grigio. L'uomo Billionaire è molto classico, non eccede mai ma è sempre al limite. Ha un approccio molto attento allo stile". La collezione è anche "giocosa" rivela Plein, perché c'è anche un po' di denim, un tessuto "inusuale" per il marchio.

In passerella camicie stampate in seta, abiti di lino, maglie di cachemire, bermuda, giacche doppiopetto e look più rilassati, biker e blazer preziosi. Interessanti gli abiti da viaggio '24 ore', realizzati in jersey, come il completo 'jogger' che diventa un abito sartoriale con il quale viaggiare da Milano a New York. Lato accessori, cappelli Panama e borse da viaggio strizzano l'occhio al mood della collezione: il viaggio. "Il focus in questa stagione è tutto sulle scarpe - spiega Philipp Plein - ho sviluppato una linea di footwear molto interessante che va dalle sneakers a modelli più classici".

L'attenzione è tutta sui dettagli: "Il brand è interamente realizzato in Italia, da piccole realtà artigianali ed è molto sartoriale - ci tiene a precisare lo stilista -. L'uomo Billionaire è un dandy, un gigolo, ama la vita ed è attento alla qualità". Non è una collezione sgargiante ma di impatto. "C'è un filo rosso che unisce tutte le collezioni Billionaire ed è la qualità, non vogliamo cambiarlo". (di Federica Mochi)