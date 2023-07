Zanellato lancia nuova icon bag 'Ella'

Zanellato lancia una nuova icon bag: 'Ella'. La nuova arrivata fa propri i dettagli iconici della 'Postina', rispettandone i codici, ma pensando a una donna dei nostri tempi, dinamica, una globetrotter instancabile, abituata alla velocità ma attenta alla qualità, quella del know how tipico italiano, in cui Zanellato si è sempre distinto.

Le due chiusure frontali che hanno caratterizzato 'Postina' tornano anche su 'Ella', che però ha un corpo strutturato e dimensioni più piccole, perfette per una serata fuori ma anche per un uso quotidiano, rendendo il necessario sempre a portata di mano. Sobria e sofisticata, alla moda, mai eccessiva. 'Ella' fa dell'heritage di Zanellato, fatto di lavorazioni artigianali, materiali di pregio e attenzione al design.