Zegna nell'oasi del cashmere

Una montagna di petali di cashmere, che cadono dal soffitto e che ricordano il movimento delle foglie autunnali, in un'installazione ipnotica e affascinante. E' il set scelto da Zegna per presentare la collezione per il prossimo autunno inverno disegnata da Alessandro Sartori, dove il cashmere è il re dell'inverno. Versatile, prezioso e tracciabile, è il trait d'union di un guardaroba composto da capi che possono essere stratificati e combinati in molti modi, dai top ai bottom, fino agli accessori.

"Come luogo fisico e modo di pensare, l’Oasi Zegna, il centro del nostro mondo, è un vero e proprio laboratorio - spiega lo stilista - un luogo nel quale possiamo esplorare nuovi materiali, sviluppare nuove forme, ideare soluzioni di abbigliamento adatte al presente. Qui sperimentiamo con fibre e colori naturali, decodificando funzioni e ricodificando linee per creare un sistema aperto di elementi che libera l'interpretazione personale. Lo facciamo nella costante ricerca di bellezza ed eccellenza, con un impegno responsabile nei confronti dell'ambiente, seguendo un'idea sana di moda come trasformazione: di tessuti, colori, silhouette".

Al centro del Sartori-pensiero c'è l'idea di trasformazione, dalla materia al colore. Se è vero che le forme si sovrappongono, la polifunzionalità viene riscritta anche attraverso capi che consentono diversi usi, dai cappotti dai volumi avvolgenti ai piumini con cuciture a ultrasuoni. Blazer con doppio collo, anorak senza collo, la nuova giacca 'Il Conte', sviluppata dall'archivio, e pantaloni generosi completano la collezione. Impareggiabili le texture: shetland/cashmere multi melange, beaver di puro cashmere, panno lavato, intarsiato o workwear 3D, pelle plongé doppiata di cashmere e raw denim. La ciliegina sulla torta di uno degli show più emozionanti di questa fashion week maschile che si chiude oggi è senza dubbio la colonna sonora, realizzata dal musicista e amico James Blake, star di caratura internazionale famoso per il connubio tra la sua voce soul e sperimentazioni elettroniche.