Modello EASI®: la prima certificazione accreditata della governance della sostenibilità

Ambiente, equità, diritti e responsabilità non sono più uno storytelling di tendenza, diventano asset imprescindibili per lo sviluppo economico e sociale.

E devono poter essere validati da un ente terzo e indipendente generando nel contempo un cambio di mind-set nell’approccio al business.

Il network Sircle nasce con questo scopo, e cerca business Partner e talenti per sviluppare il modello EASI®, una novità assoluta nel mondo delle certificazioni di sostenibilità.

Milano, 11 aprile 2022 -Consulnet Italia e Rödl & Partner danno vita a Sircle Srl , Società Benefit nata con lo scopo di promuovere e diffondere nelle imprese e nelle organizzazioni, attraverso un network di professionisti e società di consulenza, una cultura della sostenibilità basata sulla verificabilità degli impegni e dei risultati. Per fare questo Sircle ha messo a punto uno schema assolutamente innovativo, il Modello EASI® , Ecosistema Aziendale Sostenibile Integrato: il primo schema di governance della sostenibilità riconosciuto da Accredia (Ente Unico Nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano) come Sistema di Gestione per le imprese e certificabile da parte di organismi di certificazione accreditati da Accredia.

Sostenibilità ESG (ambientale, sociale e di governance) da megatrend si sta trasformando in un percorso irreversibile per i brand. I consumatori amano e si fidano sempre di più dei brand responsabili e impegnati socialmente, gli investitori ormai finanziano esclusivamente progetti e iniziative sostenibili e responsabili, i brand a loro volta sono sempre più attivisti e impegnati, per rimanere competitivi.

Proprio la straordinaria crescita della sensibilità di consumatori e stakeholder verso le tematiche ambientali e sociali ha innescato una serie di operazioni di “green e social marketing” da parte di imprese e organizzazioni, che ormai utilizzano la leva della sostenibilità e del brand activism come ingredienti essenziali delle proprie strategie di comunicazione e posizionamento.

Monica Mazzucchelli, Board Member Sircle Srl Società Benefit: “Il Modello EASI® è uno strumento innovativo e concreto per integrare la sostenibilità (ESG) nella strategia e in tutti i processi aziendali; è un modello impostato come un Sistema di Gestione certificabile e integrabile con i sistemi di gestione eventualmente già presenti all’interno dell’organizzazione ed è pensato per creare valore sul lungo periodo. È il primo modello per la governance della sostenibilità che porta alla certificazione da parte di Organismi di Certificazione internazionali di terza parte accreditati da Accredia – l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano. La maggior parte delle certificazioni esistenti si riferisce solo ad una parte degli aspetti della sostenibilità”. Il Modello EASI® è quindi il primo utilizzabile per certificare la sostenibilità di un’azienda.

Rita Santaniello, Board Member Sircle Srl Società Benefit, commenta: “La sostenibilità sta diventando un campo sempre più affollato e complesso. Consumatori e business community concordano: nel mare magnum dei “bollini green” serve chiarezza. Per questo il modello EASI® sviluppato da Sircle rappresenta una novità assoluta, destinata a cambiare radicalmente questo scenario”.

Sircle, oltre a promuovere il Modello EASI®, è una Società Benefit che si propone di operare in modo sostenibile e trasparente attraverso diverse attività come la promozione, diffusione e divulgazione di conoscenza sulla sostenibilità e la collaborazione con organizzazioni no profit, fondazioni e simili, il cui scopo sia allineato e sinergico con quello della società.

Il modello di business Sircle si basa sull’ampliamento dell’attuale network di Partner formato da professionisti, consulenti, enti no profit, organismi di certificazione e altri enti che ne condividano la mission.

Le società di consulenza interessate a diventare Partner di Sircle ed entrare a far parte del network Sircle possono candidarsi. I Partner Sircle ricevono formazione, aggiornamento professionale continuo sulle novità normative, regolatorie, giurisprudenziali in materia ESG e un supporto costante nella comunicazione e nello sviluppo di new business: saranno i Partner Sircle a seguire le aziende e le organizzazioni nel processo di implementazione del modello EASI® e nel conseguimento della certificazione da parte di un Organismo di Certificazione accreditato.

Sircle inoltre è alla ricerca di nuovi talenti, da inserire nel proprio team per accrescere e potenziare le proprie attività e per sviluppare e diffondere il Modello EASI® sul territorio.

Sircle srl è una Società Benefit nata con l’obiettivo di favorire l’affermazione sul mercato di modelli di business sostenibili che coinvolgano trasversalmente tutte le imprese.

Grazie ad un network di partner, Sircle è promotore sul territorio dei principi ESG e garante di sostenibilità certificata. Sircle è scheme owner del Modello EASI®, il primo schema di governance della sostenibilità riconosciuto da Accredia come Sistema di Gestione per le imprese ai fini delle Certificazione di parte terza da Organismo di Certificazioni accreditati da Accredia.

In Sircle confluiscono l’esperienza di 25 anni di attività di Consulnet Italia nell’implementazione di standard internazionali a supporto della crescita e del business delle aziende sia in Italia sia all’estero, ad oggi leader in Italia nella consulenza strategica per lo sviluppo sostenibile delle imprese e le competenze di Rödl & Partner, uno dei maggiori studi professionali multidisciplinari a livello internazionale nelle aree della consulenza legale e fiscale, dei servizi di revisione, della consulenza del lavoro e dei servizi amministrativi in outsourcing.

Le due società possiedono entrambe il 50% di Sircle srl – Società Benefit.

