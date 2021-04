Modena, 73enne soffoca la moglie malata poi chiama i carabinieri

Stanotte a Vignola (Modena) un anziano di 73 anni ha soffocato con un cuscino la moglie di 68 anni. Poi ha chiamato i carabinieri, spiegando che la causa del gesto era stata la grave malattia della moglie e il fatto che non potesse più vederla in quello stato. La vittima, infatti, era malata da tempo. L'uomo è stato condotto in caserma poi messo in stato di arresto. Sono stati disposti i domiciliari. La salma è stata trasportata al dipartimento di medicina legale.